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Экс-разведчик США раскрыл, что будет с Россией из-за угроз Трампа

Экс-разведчик США раскрыл, что будет с Россией из-за угроз Трампа - 01.08.2025, ПРАЙМ

Экс-разведчик США раскрыл, что будет с Россией из-за угроз Трампа

Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа в адрес России не смогут изменить ее позицию. Таким мнением в эфире на YouTube поделился экс-разведчик США Тони Шаффер. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T08:39+0300

2025-08-01T08:39+0300

2025-08-01T08:39+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа в адрес России не смогут изменить ее позицию. Таким мнением в эфире на YouTube поделился экс-разведчик США Тони Шаффер."Угрозы Трампа никак не повлияют на Россию. Не знаю, кто сейчас советник у него, но угрозы в сторону Москвы хорошим не кончатся, особенно когда она уверенно побеждает", - подчеркнул он.По мнению Шаффера, все стороны конфликта заинтересованы в мире, в том числе и Москва, но она не намерена отказываться от достигнутых результатов. Кроме того, попытки оказать давление на российскую сторону и заставить ее подписаться под невыгодным миром также ничем не закончатся, резюмировал он.Ранее во вторник американский лидер анонсировал сокращение установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней.

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россия, сша, дональд трамп