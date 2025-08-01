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Экс-разведчик США раскрыл, что будет с Россией из-за угроз Трампа - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Экс-разведчик США раскрыл, что будет с Россией из-за угроз Трампа
Экс-разведчик США раскрыл, что будет с Россией из-за угроз Трампа - 01.08.2025, ПРАЙМ
Экс-разведчик США раскрыл, что будет с Россией из-за угроз Трампа
Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа в адрес России не смогут изменить ее позицию. Таким мнением в эфире на YouTube поделился экс-разведчик США Тони Шаффер. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:39+0300
2025-08-01T08:39+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа в адрес России не смогут изменить ее позицию. Таким мнением в эфире на YouTube поделился экс-разведчик США Тони Шаффер."Угрозы Трампа никак не повлияют на Россию. Не знаю, кто сейчас советник у него, но угрозы в сторону Москвы хорошим не кончатся, особенно когда она уверенно побеждает", - подчеркнул он.По мнению Шаффера, все стороны конфликта заинтересованы в мире, в том числе и Москва, но она не намерена отказываться от достигнутых результатов. Кроме того, попытки оказать давление на российскую сторону и заставить ее подписаться под невыгодным миром также ничем не закончатся, резюмировал он.Ранее во вторник американский лидер анонсировал сокращение установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней.
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россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
08:39 01.08.2025
 
Экс-разведчик США раскрыл, что будет с Россией из-за угроз Трампа

Экс-разведчик Шаффер: ультиматум Трампа не сможет изменить позицию России

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа в адрес России не смогут изменить ее позицию. Таким мнением в эфире на YouTube поделился экс-разведчик США Тони Шаффер.
"Угрозы Трампа никак не повлияют на Россию. Не знаю, кто сейчас советник у него, но угрозы в сторону Москвы хорошим не кончатся, особенно когда она уверенно побеждает", - подчеркнул он.
По мнению Шаффера, все стороны конфликта заинтересованы в мире, в том числе и Москва, но она не намерена отказываться от достигнутых результатов. Кроме того, попытки оказать давление на российскую сторону и заставить ее подписаться под невыгодным миром также ничем не закончатся, резюмировал он.
Ранее во вторник американский лидер анонсировал сокращение установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней.
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ПолитикаРОССИЯСШАДональд Трамп
 
 
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