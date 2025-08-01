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"Все вранье". В США рассказали, почему Россия больше не верит Западу
"Все вранье". В США рассказали, почему Россия больше не верит Западу - 01.08.2025, ПРАЙМ
"Все вранье". В США рассказали, почему Россия больше не верит Западу
Россия разочаровалась в действиях западных стран и больше им недоверяет. Об этом в эфире на YouTubе сообщил полковник американской армии в отставке Дуглас... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T09:19+0300
2025-08-01T09:19+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия разочаровалась в действиях западных стран и больше им недоверяет. Об этом в эфире на YouTubе сообщил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор."Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Все, что мы говорим, воспринимается как вранье", — заметил эксперт.По словам Макгрегора, именно по этой причине, российская сторона продолжит спецоперацию на Украине, пока не достигнет все поставленные цели.Ранее глава государства Владимир Путин отмечал, что государства Североатлантического альянса "кинули" Россию с обещаниями отказаться от расширения на восток.
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россия, запад
"Все вранье". В США рассказали, почему Россия больше не верит Западу
Макгрегор: Россия разочаровалась в Западе и больше не верит ему
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия разочаровалась в действиях западных стран и больше им недоверяет. Об этом в эфире на YouTubе сообщил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
"Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Все, что мы говорим, воспринимается как вранье", — заметил эксперт.
По словам Макгрегора, именно по этой причине, российская сторона продолжит спецоперацию на Украине, пока не достигнет все поставленные цели.
Ранее глава государства Владимир Путин отмечал, что государства Североатлантического альянса "кинули" Россию с обещаниями отказаться от расширения на восток.
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