https://1prime.ru/20250801/rossiya-860194091.html

"Все вранье". В США рассказали, почему Россия больше не верит Западу

"Все вранье". В США рассказали, почему Россия больше не верит Западу - 01.08.2025, ПРАЙМ

"Все вранье". В США рассказали, почему Россия больше не верит Западу

Россия разочаровалась в действиях западных стран и больше им недоверяет. Об этом в эфире на YouTubе сообщил полковник американской армии в отставке Дуглас... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T09:19+0300

2025-08-01T09:19+0300

2025-08-01T09:19+0300

политика

россия

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/82825/31/828253188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1312fa087f38c2c04a559578e062cb45.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия разочаровалась в действиях западных стран и больше им недоверяет. Об этом в эфире на YouTubе сообщил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор."Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Все, что мы говорим, воспринимается как вранье", — заметил эксперт.По словам Макгрегора, именно по этой причине, российская сторона продолжит спецоперацию на Украине, пока не достигнет все поставленные цели.Ранее глава государства Владимир Путин отмечал, что государства Североатлантического альянса "кинули" Россию с обещаниями отказаться от расширения на восток.

https://1prime.ru/20250801/rossiya-860193057.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад