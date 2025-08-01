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Рубль остается наиболее укрепившейся к доллару валютой

Рубль остается наиболее укрепившейся к доллару валютой - 01.08.2025, ПРАЙМ

Рубль остается наиболее укрепившейся к доллару валютой

Среди всех мировых валют наиболее укрепившейся к доллару по итогам семи месяцев текущего года остается рубль, следует из анализа РИА Новости данных биржевых... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T03:17+0300

2025-08-01T03:17+0300

2025-08-01T03:17+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Среди всех мировых валют наиболее укрепившейся к доллару по итогам семи месяцев текущего года остается рубль, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок. С начала года его стоимость к американской валюте подросла сразу на 42,3% - это намного заметнее остальных участников "пьедестала": шведской (13,4%) и чешской (13,3%) крон. В топ-5 наиболее укрепившихся в "американцу" национальных валют по итогам января-июля вошли также венгерский форинт (11,9%) и швейцарский франк (11,5%). Более чем на 10% в текущем году к доллару подорожали также норвежская крона, мексиканское песо, польский злотый, датская крона, евро и бразильский реал. Антилидером этого года остается аргентинское песо - его стоимость к доллару ослабла на 28% с конца прошлого года. Значительно меньший спад у турецкой лиры (13,1%) и вьетнамского донга (2,7%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы