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Мировой рынок редкоземельных металлов вырос на 6,8%

Мировой рынок редкоземельных металлов вырос на 6,8% - 01.08.2025, ПРАЙМ

Мировой рынок редкоземельных металлов вырос на 6,8%

Мировой рынок редкоземельных металлов (РЗМ) в текущем году вырос на 6,8% по отношению к показателю 2024 года и достиг 12,5 миллиардов долларов, следует из... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T11:53+0300

2025-08-01T11:53+0300

2025-08-01T11:53+0300

экономика

россия

промышленность

китай

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 1 авг - ПРАЙМ. Мировой рынок редкоземельных металлов (РЗМ) в текущем году вырос на 6,8% по отношению к показателю 2024 года и достиг 12,5 миллиардов долларов, следует из презентации партнера "S+Консалтинг" Павла Карпуса в рамках форума "Арктика - регионы". "Объем мирового рынка РЗМ: 2024 год - $11,7 млрд, 2025 год - $12,5 млрд", - говорится в презентации. К 2030 году прогнозируется рост мирового рынка в 2,7 раза по отношению к уровню 2025 года, до 33,5 миллиардов долларов. В целом мировые запасы оцениваются в 130 миллионов тонн оксидов редкоземельных металлов, при этом пятая часть этих запасов находится в России, отмечается в презентации. "Рынок растет, рынок огромный и Россия на нем с точки зрения запасов представляет и чувствует себя достаточно хорошо. Мы, в общем-то, сразу после Китая, который в этом вопросе тоже лидирует, но все таки если говорить о добыче… то здесь, конечно, ситуация гораздо-гораздо хуже, то есть мы фактически сейчас как страна… добываем очень-очень мало и отстаем от того же самого Китая… в сотни раз", - добавил Карпус. Согласно данным презентации, Россия уступает Китаю по объемам запасов РЗМ в 1,5 раза. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.

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россия, промышленность, китай, владимир путин