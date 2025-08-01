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Мировой рынок редкоземельных металлов вырос на 6,8%
Мировой рынок редкоземельных металлов вырос на 6,8% - 01.08.2025, ПРАЙМ
Мировой рынок редкоземельных металлов вырос на 6,8%
Мировой рынок редкоземельных металлов (РЗМ) в текущем году вырос на 6,8% по отношению к показателю 2024 года и достиг 12,5 миллиардов долларов, следует из... | 01.08.2025, ПРАЙМ
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АРХАНГЕЛЬСК, 1 авг - ПРАЙМ. Мировой рынок редкоземельных металлов (РЗМ) в текущем году вырос на 6,8% по отношению к показателю 2024 года и достиг 12,5 миллиардов долларов, следует из презентации партнера "S+Консалтинг" Павла Карпуса в рамках форума "Арктика - регионы". "Объем мирового рынка РЗМ: 2024 год - $11,7 млрд, 2025 год - $12,5 млрд", - говорится в презентации. К 2030 году прогнозируется рост мирового рынка в 2,7 раза по отношению к уровню 2025 года, до 33,5 миллиардов долларов. В целом мировые запасы оцениваются в 130 миллионов тонн оксидов редкоземельных металлов, при этом пятая часть этих запасов находится в России, отмечается в презентации. "Рынок растет, рынок огромный и Россия на нем с точки зрения запасов представляет и чувствует себя достаточно хорошо. Мы, в общем-то, сразу после Китая, который в этом вопросе тоже лидирует, но все таки если говорить о добыче… то здесь, конечно, ситуация гораздо-гораздо хуже, то есть мы фактически сейчас как страна… добываем очень-очень мало и отстаем от того же самого Китая… в сотни раз", - добавил Карпус. Согласно данным презентации, Россия уступает Китаю по объемам запасов РЗМ в 1,5 раза. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
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россия, промышленность, китай, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, КИТАЙ, Владимир Путин
Мировой рынок редкоземельных металлов вырос на 6,8%
Эксперт Карпус: мировой рынок редкоземельных металлов в 2024 году вырос на 6,8%
АРХАНГЕЛЬСК, 1 авг - ПРАЙМ. Мировой рынок редкоземельных металлов (РЗМ) в текущем году вырос на 6,8% по отношению к показателю 2024 года и достиг 12,5 миллиардов долларов, следует из презентации партнера "S+Консалтинг" Павла Карпуса в рамках форума "Арктика - регионы".
"Объем мирового рынка РЗМ: 2024 год - $11,7 млрд, 2025 год - $12,5 млрд", - говорится в презентации.
К 2030 году прогнозируется рост мирового рынка в 2,7 раза по отношению к уровню 2025 года, до 33,5 миллиардов долларов. В целом мировые запасы оцениваются в 130 миллионов тонн оксидов редкоземельных металлов, при этом пятая часть этих запасов находится в России, отмечается в презентации.
"Рынок растет, рынок огромный и Россия на нем с точки зрения запасов представляет и чувствует себя достаточно хорошо. Мы, в общем-то, сразу после Китая, который в этом вопросе тоже лидирует, но все таки если говорить о добыче… то здесь, конечно, ситуация гораздо-гораздо хуже, то есть мы фактически сейчас как страна… добываем очень-очень мало и отстаем от того же самого Китая… в сотни раз", - добавил Карпус.
Согласно данным презентации, Россия уступает Китаю по объемам запасов РЗМ в 1,5 раза.
Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
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