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Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии пятницы

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии пятницы - 01.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии пятницы

Российский рынок акций на основной торговой сессии с началом нового месяца уверенно растёт, следует из данных Московской биржи. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T10:14+0300

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2025-08-01T10:14+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на основной торговой сессии с началом нового месяца уверенно растёт, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.09 мск увеличивается на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 2 752,26 пункта. В частности, заметно дорожают акции "СПБ биржи" (+3,25%), "Соллерса (+2,67%), "Селигдара" (+2,41%), префы "Мечела" (+1,52%), обыкновенные акции "Позитива" (1,48%). В то же время дешевеют "Акрона" (-0,39%), префы "Ленэнерго" (-0,15%), обыкновенные акции "Мосэнерго" (-0,12%), "Татнефти" (-0,02%). "По итогам четверга российский рынок акций подрос на 0,6%... Сегодня утром подъем продолжается... Однако среднесрочно картина не меняется – рынок продолжает оставаться в боковике. О выходе из него можно будет говорить при закреплении индекса выше 2850 пунктов или же ниже 2700. Первый вариант выглядит чуть более предпочтительным", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Пока не видим сильных оснований для развития отскока и усиления спроса на "фишки" вне бенефициаров снижения ставки и скорого перехода рубля к ослаблению. Поэтому в успешности попыток индекса выйти выше 2750 пунктов по итогам торговой сессии сомневаемся", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ. На ближайшие перспективе рынка акций продолжаем смотреть осторожно ввиду высоких внешнеполитических рисков следующей недели и вероятного ухудшения внешней конъюнктуры, заключил эксперт.

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рынок, торги, акции, мосбиржа, акрон, мосэнерго