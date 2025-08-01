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Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии пятницы - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250801/rynok-860198319.html
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии пятницы
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии пятницы - 01.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии пятницы
Российский рынок акций на основной торговой сессии с началом нового месяца уверенно растёт, следует из данных Московской биржи. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T10:14+0300
2025-08-01T10:14+0300
экономика
рынок
торги
акции
мосбиржа
акрон
мосэнерго
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на основной торговой сессии с началом нового месяца уверенно растёт, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.09 мск увеличивается на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 2 752,26 пункта. В частности, заметно дорожают акции "СПБ биржи" (+3,25%), "Соллерса (+2,67%), "Селигдара" (+2,41%), префы "Мечела" (+1,52%), обыкновенные акции "Позитива" (1,48%). В то же время дешевеют "Акрона" (-0,39%), префы "Ленэнерго" (-0,15%), обыкновенные акции "Мосэнерго" (-0,12%), "Татнефти" (-0,02%). "По итогам четверга российский рынок акций подрос на 0,6%... Сегодня утром подъем продолжается... Однако среднесрочно картина не меняется – рынок продолжает оставаться в боковике. О выходе из него можно будет говорить при закреплении индекса выше 2850 пунктов или же ниже 2700. Первый вариант выглядит чуть более предпочтительным", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Пока не видим сильных оснований для развития отскока и усиления спроса на "фишки" вне бенефициаров снижения ставки и скорого перехода рубля к ослаблению. Поэтому в успешности попыток индекса выйти выше 2750 пунктов по итогам торговой сессии сомневаемся", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ. На ближайшие перспективе рынка акций продолжаем смотреть осторожно ввиду высоких внешнеполитических рисков следующей недели и вероятного ухудшения внешней конъюнктуры, заключил эксперт.
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рынок, торги, акции, мосбиржа, акрон, мосэнерго
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа, Акрон, Мосэнерго
10:14 01.08.2025
 
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии пятницы

Индекс Мосбиржи вырос на 0,74%, до 2 752,26 пункта

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на основной торговой сессии с началом нового месяца уверенно растёт, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.09 мск увеличивается на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 2 752,26 пункта.
В частности, заметно дорожают акции "СПБ биржи" (+3,25%), "Соллерса (+2,67%), "Селигдара" (+2,41%), префы "Мечела" (+1,52%), обыкновенные акции "Позитива" (1,48%).
В то же время дешевеют "Акрона" (-0,39%), префы "Ленэнерго" (-0,15%), обыкновенные акции "Мосэнерго" (-0,12%), "Татнефти" (-0,02%).
"По итогам четверга российский рынок акций подрос на 0,6%... Сегодня утром подъем продолжается... Однако среднесрочно картина не меняется – рынок продолжает оставаться в боковике. О выходе из него можно будет говорить при закреплении индекса выше 2850 пунктов или же ниже 2700. Первый вариант выглядит чуть более предпочтительным", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Пока не видим сильных оснований для развития отскока и усиления спроса на "фишки" вне бенефициаров снижения ставки и скорого перехода рубля к ослаблению. Поэтому в успешности попыток индекса выйти выше 2750 пунктов по итогам торговой сессии сомневаемся", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
На ближайшие перспективе рынка акций продолжаем смотреть осторожно ввиду высоких внешнеполитических рисков следующей недели и вероятного ухудшения внешней конъюнктуры, заключил эксперт.
Мосбиржа.
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии
08:09
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииМосбиржаАкронМосэнерго
 
 
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