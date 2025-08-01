https://1prime.ru/20250801/rzhd--860202668.html

Погрузка на сети РЖД в январе-июле снизилась на 7,3%

Погрузка на сети РЖД в январе-июле снизилась на 7,3% - 01.08.2025, ПРАЙМ

Погрузка на сети РЖД в январе-июле снизилась на 7,3%

Погрузка на сети РЖД в январе-июле 2025 года сократилась на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в июле – на 5,4% в годовом... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T11:16+0300

2025-08-01T11:16+0300

2025-08-01T11:31+0300

экономика

бизнес

россия

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860202499_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_06a121baf484a044de9cb24569d463be.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-июле 2025 года сократилась на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в июле – на 5,4% в годовом выражении, сообщила компания.Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 9,2%. Замгендиректора РЖД Михаил Глазков в двадцатых числах предыдущего месяца говорил, что в июле фиксируется замедление динамики падения погрузки до 5% благодаря ряду мер, принятых компанией. Так, РЖД разработали и утвердили план из десяти пунктов по увеличению погрузки на сети, включая привлечение дополнительных 5,7 миллиона тонн грузов до конца года. Среди мер - работа с грузоотправителями, скидки к тарифам и отправки поездов по согласованному графику."Погрузка за январь – июль 2025 года, по оперативным данным, составила 646,6 миллиона тонн, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года... По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в июль 2025 года составила 92,1 миллиона тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.РЖД отмечают, что на показатели погрузки продолжает оказывать влияние неблагоприятная конъюнктура товарных рынков, прежде всего в угольном и строительном секторах, металлургии. Отправка строительных грузов по сети РЖД по итогам семи месяцев 2025 года снизилась на 17%, металлолома – на 34,6%, черных металлов – на 16,9%, угля – на 3,6%."В связи с ремонтами на НПЗ уменьшилась отгрузка нефтяных грузов (-4,7%). Отрицательная динамика погрузки зерновых (-35,6%) связана с низким урожаем прошлого года и квотированием экспорта зерна", - пишут РЖД.Компания при этом отмечает рост экспортных перевозок грузов в восточном направлении – на 4,1%, до 93,8 миллиона тонн в январе-июле. Опережающими темпами растет погрузка на восток неугольных грузов (+4,9%, до 25,9 миллиона тонн), в том числе удобрений (+90,6%), черных металлов (+3,9%), железной руды (+12,3%), а также прочих грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+8,5%)."Значительные потери в объемах по-прежнему связаны с непредъявлением грузов по уже согласованным заявкам на перевозку. За 7 месяцев в направлении портов Северо-Запада грузоотправители отказались от погрузки 7 миллионов тонн угля, в направлении портов Юга – 3,1 миллиона тонн. По этой же причине на 0,6 миллиона тонн недовыполнены параметры соглашения по вывозу угля из Кузбасса на Восток", - отмечает компания.РЖД в 2025 году прогнозируют снижение погрузки в абсолютных цифрах при росте объемов перевозок высокодоходных грузов, сообщал в феврале текущего года гендиректор компании Олег Белозеров. Погрузка в 2024 году снизилась на 4,1% и составила 1 миллиард 181,4 миллиона тонн.Замгендиректора РЖД Глазков в июле текущего года сказал, что компания в 2025 году прогнозирует снижение погрузки на уровне 5%, но будет стараться выйти на лучший результат.

https://1prime.ru/20250801/rzhd-860195327.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ржд