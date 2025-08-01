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РЖД запускают поезда между Уфой и Челябинском - 01.08.2025, ПРАЙМ
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РЖД запускают поезда между Уфой и Челябинском
РЖД запускают поезда между Уфой и Челябинском - 01.08.2025, ПРАЙМ
РЖД запускают поезда между Уфой и Челябинском
РЖД в пятницу запускают поезда "Ласточка" между столицами Башкирии и Южного Урала - Уфой и Челябинском, сообщила компания. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T00:23+0300
2025-08-01T00:23+0300
бизнес
россия
уфа
челябинск
башкирия
ржд
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. РЖД в пятницу запускают поезда "Ласточка" между столицами Башкирии и Южного Урала - Уфой и Челябинском, сообщила компания. Первый рейс "Ласточки" отправится 1 августа со станции Дёма в Уфе в 13:25 и прибудет в Челябинск этим же днём в 23:05. Поезд в обратном направлении стартует 2 августа в 06:04 и прибудет на станцию Дёма в 15:36. Время местное. Далее поезда на этом маршруте будут ходить из Уфы с пятницы по воскресенье, а из Челябинска - с субботы по понедельник. Билеты продаются в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах и терминалах самообслуживания. Компания указывала, что действуют все виды региональных и федеральных льгот.
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40
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бизнес, россия, уфа, челябинск, башкирия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Уфа, Челябинск, БАШКИРИЯ, РЖД
00:23 01.08.2025
 
РЖД запускают поезда между Уфой и Челябинском

РЖД запускают поезда "Ласточка" между Уфой и Челябинском

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. РЖД в пятницу запускают поезда "Ласточка" между столицами Башкирии и Южного Урала - Уфой и Челябинском, сообщила компания.
Первый рейс "Ласточки" отправится 1 августа со станции Дёма в Уфе в 13:25 и прибудет в Челябинск этим же днём в 23:05. Поезд в обратном направлении стартует 2 августа в 06:04 и прибудет на станцию Дёма в 15:36. Время местное.
Далее поезда на этом маршруте будут ходить из Уфы с пятницы по воскресенье, а из Челябинска - с субботы по понедельник.
Билеты продаются в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах и терминалах самообслуживания. Компания указывала, что действуют все виды региональных и федеральных льгот.
 
БизнесРОССИЯУфаЧелябинскБАШКИРИЯРЖД
 
 
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