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РЖД запускают поезда между Уфой и Челябинском

РЖД запускают поезда между Уфой и Челябинском - 01.08.2025, ПРАЙМ

РЖД запускают поезда между Уфой и Челябинском

РЖД в пятницу запускают поезда "Ласточка" между столицами Башкирии и Южного Урала - Уфой и Челябинском, сообщила компания. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T00:23+0300

2025-08-01T00:23+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. РЖД в пятницу запускают поезда "Ласточка" между столицами Башкирии и Южного Урала - Уфой и Челябинском, сообщила компания. Первый рейс "Ласточки" отправится 1 августа со станции Дёма в Уфе в 13:25 и прибудет в Челябинск этим же днём в 23:05. Поезд в обратном направлении стартует 2 августа в 06:04 и прибудет на станцию Дёма в 15:36. Время местное. Далее поезда на этом маршруте будут ходить из Уфы с пятницы по воскресенье, а из Челябинска - с субботы по понедельник. Билеты продаются в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах и терминалах самообслуживания. Компания указывала, что действуют все виды региональных и федеральных льгот.

уфа

челябинск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, уфа, челябинск, башкирия, ржд