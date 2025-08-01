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РЖД сменили замгендиректора по грузовым перевозкам
РЖД сменили замгендиректора по грузовым перевозкам - 01.08.2025, ПРАЙМ
РЖД сменили замгендиректора по грузовым перевозкам
РЖД сменили замгендиректора по грузовым перевозкам, вместо Дмитрия Мурева пост заняла возглавлявшая Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ, "дочка" РЖД) | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T09:29+0300
2025-08-01T09:29+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. РЖД сменили замгендиректора по грузовым перевозкам, вместо Дмитрия Мурева пост заняла возглавлявшая Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ, "дочка" РЖД) Ирина Магнушевская, сообщила железнодорожная компания. "Ирина Магнушевская назначена заместителем генерального директора РЖД - начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО). Соответствующее решение одобрил Совет директоров компании... С 2022 года возглавляла Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ)", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.
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бизнес, ржд
РЖД сменили замгендиректора по грузовым перевозкам
РЖД: Ирина Магнушевская назначена заместителем генерального директора РЖД
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. РЖД сменили замгендиректора по грузовым перевозкам, вместо Дмитрия Мурева пост заняла возглавлявшая Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ, "дочка" РЖД) Ирина Магнушевская, сообщила железнодорожная компания.
"Ирина Магнушевская назначена заместителем генерального директора РЖД - начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО). Соответствующее решение одобрил Совет директоров компании... С 2022 года возглавляла Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ)", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.
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