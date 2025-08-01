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РЖД за семь месяцев увеличили перевозки пассажиров на своей сети - 01.08.2025, ПРАЙМ
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РЖД за семь месяцев увеличили перевозки пассажиров на своей сети
РЖД за семь месяцев увеличили перевозки пассажиров на своей сети - 01.08.2025, ПРАЙМ
РЖД за семь месяцев увеличили перевозки пассажиров на своей сети
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-июле 2025 года выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в июле - на 1,5% в... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T11:47+0300
2025-08-01T11:47+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-июле 2025 года выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в июле - на 1,5% в годовом выражении, сообщила компания. "Всего за 7 месяцев 2025 года отправлено 742,9 миллиона пассажиров (+1,8% к аналогичному периоду 2024 года)... По оперативным данным, в июле 2025 с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправилось 120,2 миллиона пассажиров, что на 1,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
11:47 01.08.2025
 
РЖД за семь месяцев увеличили перевозки пассажиров на своей сети

РЖД за 7 месяцев увеличили перевозки пассажиров на своей сети на 1,8%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка" на участке Московского центрального кольца
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-июле 2025 года выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в июле - на 1,5% в годовом выражении, сообщила компания.
"Всего за 7 месяцев 2025 года отправлено 742,9 миллиона пассажиров (+1,8% к аналогичному периоду 2024 года)... По оперативным данным, в июле 2025 с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправилось 120,2 миллиона пассажиров, что на 1,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца между станциями Лужники и Площадь Гагарина - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Погрузка на сети РЖД в январе-июле снизилась на 7,3%
11:16
 
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