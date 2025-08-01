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РЖД за семь месяцев увеличили перевозки пассажиров на своей сети

РЖД за семь месяцев увеличили перевозки пассажиров на своей сети - 01.08.2025, ПРАЙМ

РЖД за семь месяцев увеличили перевозки пассажиров на своей сети

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-июле 2025 года выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в июле - на 1,5% в... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T11:47+0300

2025-08-01T11:47+0300

2025-08-01T11:47+0300

бизнес

россия

ржд

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-июле 2025 года выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в июле - на 1,5% в годовом выражении, сообщила компания. "Всего за 7 месяцев 2025 года отправлено 742,9 миллиона пассажиров (+1,8% к аналогичному периоду 2024 года)... По оперативным данным, в июле 2025 с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправилось 120,2 миллиона пассажиров, что на 1,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ржд