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В Германии призвали сблизиться с Россией на фоне пошлин с США - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Германии призвали сблизиться с Россией на фоне пошлин с США
В Германии призвали сблизиться с Россией на фоне пошлин с США - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Германии призвали сблизиться с Россией на фоне пошлин с США
Вместо новой сделки с Соединёнными Штатами Европа, а в первую очередь Германия, должны были бы снова сблизиться со своим естественным партнёром и богатым... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:47+0300
2025-08-01T14:47+0300
экономика
мировая экономика
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БЕРЛИН, 1 авг - ПРАЙМ. Вместо новой сделки с Соединёнными Штатами Европа, а в первую очередь Германия, должны были бы снова сблизиться со своим естественным партнёром и богатым ресурсами соседом — Россией, а потому надо начать прилагать дипломатические усилия, заявил РИА Новости немецкий инвестор и экономист Андре Барендрегт. Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против десятка стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Для стран ЕС пошлина составит 15%. "Мы должны стремиться к тому, чтобы выйти из этой экономической и финансовой зависимости. И я вижу здесь, например, очень большую возможность, которая противоречит американским интересам. Нам нужно снова сблизиться с Россией. Наша экономика не сможет функционировать без возобновления торговли с Россией. Нам снова нужна близость с Россией", — сказал Барендрегт. По его словам, РФ является естественным партнёром Германии, а потому странам для обоюдного благоденствия необходимо восстановить двусторонние отношения. "Нам нужны сырьевые ресурсы России. России нужны услуги и товары с Запада. Мы должны вновь заняться этим. Это означает мирные переговоры на дипломатической основе с среднесрочной целью в будущем - снова вести бизнес с Россией. Это так просто объяснить, но европейцы, как госпожа фон дер Ляйен или Мерц, этого, по всей видимости, не понимают. На мой взгляд, они не обладают экономической компетентностью", — подчёркнул экономист. Барнедрегт считает, что Европе следовало бы "эмансипироваться" по отношению к США, которым грозит банкротство, и не поддаваться шантажу, даже если отказаться от доходов от экспорта в Штаты невозможно — важно, чтобы пошлины больше не повышались сверх упомянутых 15%, пояснил он. "Конечно, мы не можем полностью отказаться от Соединённых Штатов. Но нам нужны специалисты, которые будут думать о инвестиционных мерах, о хороших, надёжных и устойчивых соглашениях — для США, для Европы и для Германии. И мы должны открыться Востоку. Мы должны открыться странам БРИКС. Мы должны исходить из того, что США могут оказаться в состоянии банкротства и полной несостоятельности", — добавил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
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мировая экономика, россия, сша, европа, германия, дональд трамп, дмитрий песков, ес
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ЕС
14:47 01.08.2025
 
В Германии призвали сблизиться с Россией на фоне пошлин с США

Экономист Барендрегт: вместо новой сделки с США Европа должна сблизиться с Россией

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 1 авг - ПРАЙМ. Вместо новой сделки с Соединёнными Штатами Европа, а в первую очередь Германия, должны были бы снова сблизиться со своим естественным партнёром и богатым ресурсами соседом — Россией, а потому надо начать прилагать дипломатические усилия, заявил РИА Новости немецкий инвестор и экономист Андре Барендрегт.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против десятка стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Для стран ЕС пошлина составит 15%.
"Мы должны стремиться к тому, чтобы выйти из этой экономической и финансовой зависимости. И я вижу здесь, например, очень большую возможность, которая противоречит американским интересам. Нам нужно снова сблизиться с Россией. Наша экономика не сможет функционировать без возобновления торговли с Россией. Нам снова нужна близость с Россией", — сказал Барендрегт.
По его словам, РФ является естественным партнёром Германии, а потому странам для обоюдного благоденствия необходимо восстановить двусторонние отношения.
"Нам нужны сырьевые ресурсы России. России нужны услуги и товары с Запада. Мы должны вновь заняться этим. Это означает мирные переговоры на дипломатической основе с среднесрочной целью в будущем - снова вести бизнес с Россией. Это так просто объяснить, но европейцы, как госпожа фон дер Ляйен или Мерц, этого, по всей видимости, не понимают. На мой взгляд, они не обладают экономической компетентностью", — подчёркнул экономист.
Барнедрегт считает, что Европе следовало бы "эмансипироваться" по отношению к США, которым грозит банкротство, и не поддаваться шантажу, даже если отказаться от доходов от экспорта в Штаты невозможно — важно, чтобы пошлины больше не повышались сверх упомянутых 15%, пояснил он.
"Конечно, мы не можем полностью отказаться от Соединённых Штатов. Но нам нужны специалисты, которые будут думать о инвестиционных мерах, о хороших, надёжных и устойчивых соглашениях — для США, для Европы и для Германии. И мы должны открыться Востоку. Мы должны открыться странам БРИКС. Мы должны исходить из того, что США могут оказаться в состоянии банкротства и полной несостоятельности", — добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Трамп подписал указ о введении пошлин против десятка стран
10:11
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАЕВРОПАГЕРМАНИЯДональд ТрампДмитрий ПесковЕС
 
 
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