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Германия поставит Украине еще две установки Patriot, заявил Шмыгаль - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Германия поставит Украине еще две установки Patriot, заявил Шмыгаль
Германия поставит Украине еще две установки Patriot, заявил Шмыгаль - 01.08.2025, ПРАЙМ
Германия поставит Украине еще две установки Patriot, заявил Шмыгаль
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в пятницу сообщил, что Германия поставит Киеву дополнительные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot в... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:57+0300
2025-08-01T12:57+0300
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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в пятницу сообщил, что Германия поставит Киеву дополнительные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшие дни. Министерство обороны ФРГ ранее в пятницу сообщало, что Германия поставит Украине две системы Patriot, сначала передадут пусковые установки, другие элементы системы будут поставлены в течение двух-трех месяцев. "Германия поставит Украине еще две системы Patriot. В ближайшие дни Бундесвер поставит дополнительные пусковые установки Patriot в качестве первого этапа. На втором этапе, в течение следующих двух-трех месяцев, будут переданы и другие компоненты системы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения немецких арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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газ, украина, германия, сша, денис шмыгаль, дональд трамп, бундесвер, ес
Газ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, США, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, Бундесвер, ЕС
12:57 01.08.2025
 
Германия поставит Украине еще две установки Patriot, заявил Шмыгаль

Шмыгаль: Германия поставит Украине дополнительные пусковые установки Patriot

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканский ракетный комплекс Patriot в Польше
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в пятницу сообщил, что Германия поставит Киеву дополнительные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшие дни.
Министерство обороны ФРГ ранее в пятницу сообщало, что Германия поставит Украине две системы Patriot, сначала передадут пусковые установки, другие элементы системы будут поставлены в течение двух-трех месяцев.
"Германия поставит Украине еще две системы Patriot. В ближайшие дни Бундесвер поставит дополнительные пусковые установки Patriot в качестве первого этапа. На втором этапе, в течение следующих двух-трех месяцев, будут переданы и другие компоненты системы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения немецких арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
СМИ: Испания начала переговоры по производству компонентов ракет Patriot
12:29
 
ГазУКРАИНАГЕРМАНИЯСШАДенис ШмыгальДональд ТрампБундесверЕС
 
 
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