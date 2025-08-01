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Швеция призовет ЕС к заморозке торгового соглашения с Израилем

Швеция призовет ЕС к заморозке торгового соглашения с Израилем - 01.08.2025, ПРАЙМ

Швеция призовет ЕС к заморозке торгового соглашения с Израилем

Власти Швеции намерены призвать ЕС к заморозке соглашения об ассоциации с Израилем из-за ситуации с оказанием гуманитарной помощи в секторе Газа, заявила глава... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T10:54+0300

2025-08-01T10:54+0300

2025-08-01T10:54+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Власти Швеции намерены призвать ЕС к заморозке соглашения об ассоциации с Израилем из-за ситуации с оказанием гуманитарной помощи в секторе Газа, заявила глава МИД королевства Мария Мальмер Стенергард. "Швеция хочет, чтобы ЕС усилил давление на Израиль и как можно скорее заморозил торговую часть соглашения об ассоциации с Израилем. Правительство ясно изложит это перед Еврокомиссией, а также призовет другие страны ЕС к действиям", - заявила Стенергард в видеообращении, размещенном на странице МИД Швеции в соцсети X. Глава МИД напомнила, что ЕС и Израиль 10 июля достигли соглашения по немедленному пропуску гуманитарной помощи в сектор Газа. "Прошло уже 20 дней, и мы не видим никаких признаков того, что Израиль выполнил необходимые действия для соблюдения соглашения между ЕС и Израилем", - сказала Стенергард. Министр также сообщила, что власти Швеции выступают за введение дополнительных санкций против ХАМАС. Издание Politico со ссылкой на проект документа, подготовленного Европейской службы внешних связей (EEAS), сообщало 11 июля, что Евросоюз может полностью приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем в ответ на возможное нарушение его израильскими властями и рассматривает вариант приостановки политического диалога с правительством премьера страны Биньямина Нетаньяху. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

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финансы, израиль, газа, швеция, биньямин нетаньяху, ес, мид, politico