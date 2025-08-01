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Правительство Швейцарии выразило сожаление о решении США ввести пошлины

Правительство Швейцарии выразило сожаление о решении США ввести пошлины - 01.08.2025, ПРАЙМ

Правительство Швейцарии выразило сожаление о решении США ввести пошлины

Правительство Швейцарии сожалеет о решении США ввести пошлины на продукцию страны на уровне 39%, Берн продолжает искать решение путем переговоров, заявило... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T10:06+0300

2025-08-01T10:06+0300

2025-08-01T10:06+0300

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ЖЕНЕВА, 1 авг - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии сожалеет о решении США ввести пошлины на продукцию страны на уровне 39%, Берн продолжает искать решение путем переговоров, заявило правительство в соцсети X. Ранее в пятницу президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что страна не смогла договориться с США по пошлинам, которые были на уровне 31%. Затем Белый дом объявил, что таможенные пошлины, применяемые к Швейцарии с 7 августа, составят 39%. "Федеральный совет с большим сожалением отмечает, что, несмотря на прогресс, достигнутый в двусторонних переговорах, и очень конструктивную позицию Швейцарии с самого начала, США намерены ввести односторонние дополнительные пошлины на импорт из Швейцарии", - указано в публикации. Добавляется, что объявленные президентом США дополнительные пошлины существенно отличаются от проекта совместного заявления с США. "Швейцария поддерживала и продолжает поддерживать контакты с соответствующими властями США. Швейцария продолжает добиваться от США урегулирования путем переговоров, которое соответствовало бы законодательству Швейцарии и ее обязательствам по международному праву", - подчёркивают власти. Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении "базовых" пошлин в размере 10% для всех стран мира, кроме КНР. Кроме того, он объявил о введении более высоких "взаимных" пошлин в отношении некоторых стран, включая Швейцарию . Пошлины США на швейцарские товары тогда достигли 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, до 9 июля, для всех, кроме Китая, будут действовать "базовые" импортные пошлины в 10%. Этот срок был продлен до 1ого августа.

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мировая экономика, сша, швейцария, китай, дональд трамп