Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство Швейцарии выразило сожаление о решении США ввести пошлины - 01.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250801/shveytsariya-860197913.html
Правительство Швейцарии выразило сожаление о решении США ввести пошлины
Правительство Швейцарии выразило сожаление о решении США ввести пошлины - 01.08.2025, ПРАЙМ
Правительство Швейцарии выразило сожаление о решении США ввести пошлины
Правительство Швейцарии сожалеет о решении США ввести пошлины на продукцию страны на уровне 39%, Берн продолжает искать решение путем переговоров, заявило... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T10:06+0300
2025-08-01T10:06+0300
экономика
мировая экономика
сша
швейцария
китай
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:765:430_1920x0_80_0_0_d0c8572a3722d12135f1c21bdeb21f70.jpg
ЖЕНЕВА, 1 авг - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии сожалеет о решении США ввести пошлины на продукцию страны на уровне 39%, Берн продолжает искать решение путем переговоров, заявило правительство в соцсети X. Ранее в пятницу президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что страна не смогла договориться с США по пошлинам, которые были на уровне 31%. Затем Белый дом объявил, что таможенные пошлины, применяемые к Швейцарии с 7 августа, составят 39%. "Федеральный совет с большим сожалением отмечает, что, несмотря на прогресс, достигнутый в двусторонних переговорах, и очень конструктивную позицию Швейцарии с самого начала, США намерены ввести односторонние дополнительные пошлины на импорт из Швейцарии", - указано в публикации. Добавляется, что объявленные президентом США дополнительные пошлины существенно отличаются от проекта совместного заявления с США. "Швейцария поддерживала и продолжает поддерживать контакты с соответствующими властями США. Швейцария продолжает добиваться от США урегулирования путем переговоров, которое соответствовало бы законодательству Швейцарии и ее обязательствам по международному праву", - подчёркивают власти. Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении "базовых" пошлин в размере 10% для всех стран мира, кроме КНР. Кроме того, он объявил о введении более высоких "взаимных" пошлин в отношении некоторых стран, включая Швейцарию . Пошлины США на швейцарские товары тогда достигли 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, до 9 июля, для всех, кроме Китая, будут действовать "базовые" импортные пошлины в 10%. Этот срок был продлен до 1ого августа.
https://1prime.ru/20250717/patriot-859622104.html
сша
швейцария
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:685:514_1920x0_80_0_0_154d2db638bac38005a8bc28485baffd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, швейцария, китай, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, КИТАЙ, Дональд Трамп
10:06 01.08.2025
 
Правительство Швейцарии выразило сожаление о решении США ввести пошлины

Правительство Швейцарии сожалеет о решении США ввести пошлины на продукцию на уровне 39%

Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 1 авг - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии сожалеет о решении США ввести пошлины на продукцию страны на уровне 39%, Берн продолжает искать решение путем переговоров, заявило правительство в соцсети X.
Ранее в пятницу президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что страна не смогла договориться с США по пошлинам, которые были на уровне 31%. Затем Белый дом объявил, что таможенные пошлины, применяемые к Швейцарии с 7 августа, составят 39%.
"Федеральный совет с большим сожалением отмечает, что, несмотря на прогресс, достигнутый в двусторонних переговорах, и очень конструктивную позицию Швейцарии с самого начала, США намерены ввести односторонние дополнительные пошлины на импорт из Швейцарии", - указано в публикации.
Добавляется, что объявленные президентом США дополнительные пошлины существенно отличаются от проекта совместного заявления с США.
"Швейцария поддерживала и продолжает поддерживать контакты с соответствующими властями США. Швейцария продолжает добиваться от США урегулирования путем переговоров, которое соответствовало бы законодательству Швейцарии и ее обязательствам по международному праву", - подчёркивают власти.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении "базовых" пошлин в размере 10% для всех стран мира, кроме КНР. Кроме того, он объявил о введении более высоких "взаимных" пошлин в отношении некоторых стран, включая Швейцарию . Пошлины США на швейцарские товары тогда достигли 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, до 9 июля, для всех, кроме Китая, будут действовать "базовые" импортные пошлины в 10%. Этот срок был продлен до 1ого августа.
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot
17 июля, 15:22
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАШВЕЙЦАРИЯКИТАЙДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала