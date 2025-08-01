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Глава МИД Украины пообещал Польше преференции в проектах по восстановлению
Глава МИД Украины пообещал Польше преференции в проектах по восстановлению - 01.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Украины пообещал Польше преференции в проектах по восстановлению
Польша будет в числе первых допущена к проектам восстановления Украины, пообещал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции после... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T19:49+0300
2025-08-01T19:49+0300
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ВАРШАВА, 1 авг – ПРАЙМ. Польша будет в числе первых допущена к проектам восстановления Украины, пообещал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой Радославом Сикорским. "Сегодня мы говорили также о вопросах восстановления Украины. Участие в восстановлении Украины будет однозначно выгодно для польского бизнеса. Наш подход такой: кто был первый с помощью нам во время войны, тот будет первый в доступе к проектам восстановления. И это справедливо", - сказал Сибига. В свою очередь Сикорский сообщил, что каждый из пакетов польской военной помощи Украине, которых уже реализовано 46, стоит 100 миллионов евро Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В начале июля агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что американская инвестиционная компания BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за отсутствия интереса. В середине июля британская газета Telegraph сообщила, что BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины.
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украина, польша, запад, андрей сибига, радослав сикорский, blackrock, нато
УКРАИНА, ПОЛЬША, ЗАПАД, Андрей Сибига, Радослав Сикорский, Blackrock, НАТО
Глава МИД Украины пообещал Польше преференции в проектах по восстановлению
Глава МИД Украины Сибига: Польшу в числе первых допустят к проектам по восстановлению
ВАРШАВА, 1 авг – ПРАЙМ. Польша будет в числе первых допущена к проектам восстановления Украины, пообещал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой Радославом Сикорским.
"Сегодня мы говорили также о вопросах восстановления Украины. Участие в восстановлении Украины будет однозначно выгодно для польского бизнеса. Наш подход такой: кто был первый с помощью нам во время войны, тот будет первый в доступе к проектам восстановления. И это справедливо", - сказал Сибига.
В свою очередь Сикорский сообщил, что каждый из пакетов польской военной помощи Украине, которых уже реализовано 46, стоит 100 миллионов евро
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В начале июля агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что американская инвестиционная компания BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за отсутствия интереса. В середине июля британская газета Telegraph сообщила, что BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины.
Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине