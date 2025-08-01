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СМИ раскрыли, когда США проведут тестирование системы ПРО "Золотой купол" - 01.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, когда США проведут тестирование системы ПРО "Золотой купол"
СМИ раскрыли, когда США проведут тестирование системы ПРО "Золотой купол" - 01.08.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, когда США проведут тестирование системы ПРО "Золотой купол"
Первое крупное тестирование американской системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" планируется провести перед президентскими выборами США 2028 года, | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T13:44+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Первое крупное тестирование американской системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" планируется провести перед президентскими выборами США 2028 года, чтобы действующая администрация могла сослаться на этот успех во время выборов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Пентагон запланировал первое крупное тестирование многомиллиардной системы ПРО "Золотой купол" незадолго до выборов 2028 года... Сроки тестирования запланированы на четвертый квартал 2028 года", - говорится в сообщении телеканала. Как отметил в беседе с CNN неназванный чиновник минобороны США, такой срок означает, что республиканцы "хотят добиться успеха, на который можно будет указать в ноябре" во время выборов. Он добавил, что подготовка "Золотого купола" в столь сжатый срок - крайне амбициозная цель, учитывая технические трудности развертывания новых систем перехвата ракет. Тем не менее, проведение масштабного тестирования "Золотого купола" может стать лишь первым этапом программы, отмечает телеканал. В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn
Вооружения, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, CNN
13:44 01.08.2025
 
СМИ раскрыли, когда США проведут тестирование системы ПРО "Золотой купол"

CNN: США планируют тестировать систему ПРО "Золотой купол" перед выборами 2028 года

© Фото : Official White House Photo/Joyce N. BoghosianДональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© Фото : Official White House Photo/Joyce N. Boghosian
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Первое крупное тестирование американской системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" планируется провести перед президентскими выборами США 2028 года, чтобы действующая администрация могла сослаться на этот успех во время выборов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Пентагон запланировал первое крупное тестирование многомиллиардной системы ПРО "Золотой купол" незадолго до выборов 2028 года... Сроки тестирования запланированы на четвертый квартал 2028 года", - говорится в сообщении телеканала.
Как отметил в беседе с CNN неназванный чиновник минобороны США, такой срок означает, что республиканцы "хотят добиться успеха, на который можно будет указать в ноябре" во время выборов. Он добавил, что подготовка "Золотого купола" в столь сжатый срок - крайне амбициозная цель, учитывая технические трудности развертывания новых систем перехвата ракет.
Тем не менее, проведение масштабного тестирования "Золотого купола" может стать лишь первым этапом программы, отмечает телеканал.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
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ВооруженияМировая экономикаСШАДональд ТрампCNN
 
 
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