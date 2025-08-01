https://1prime.ru/20250801/smi-860212674.html

СМИ раскрыли, когда США проведут тестирование системы ПРО "Золотой купол"

СМИ раскрыли, когда США проведут тестирование системы ПРО "Золотой купол" - 01.08.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, когда США проведут тестирование системы ПРО "Золотой купол"

Первое крупное тестирование американской системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" планируется провести перед президентскими выборами США 2028 года, | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T13:44+0300

2025-08-01T13:44+0300

2025-08-01T13:44+0300

вооружения

мировая экономика

сша

дональд трамп

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818830_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9522115b24cfc5ef403d34581d208f20.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Первое крупное тестирование американской системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" планируется провести перед президентскими выборами США 2028 года, чтобы действующая администрация могла сослаться на этот успех во время выборов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Пентагон запланировал первое крупное тестирование многомиллиардной системы ПРО "Золотой купол" незадолго до выборов 2028 года... Сроки тестирования запланированы на четвертый квартал 2028 года", - говорится в сообщении телеканала. Как отметил в беседе с CNN неназванный чиновник минобороны США, такой срок означает, что республиканцы "хотят добиться успеха, на который можно будет указать в ноябре" во время выборов. Он добавил, что подготовка "Золотого купола" в столь сжатый срок - крайне амбициозная цель, учитывая технические трудности развертывания новых систем перехвата ракет. Тем не менее, проведение масштабного тестирования "Золотого купола" может стать лишь первым этапом программы, отмечает телеканал. В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.

https://1prime.ru/20250722/goldendome-859794449.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn