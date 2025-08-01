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FT: правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США - 01.08.2025, ПРАЙМ
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FT: правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США
FT: правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США - 01.08.2025, ПРАЙМ
FT: правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США
Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" из-за таможенных пошлин в 39%, введенных США в отношении страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T15:47+0300
2025-08-01T15:47+0300
экономика
сша
швейцария
дональд трамп
financial times
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" из-за таможенных пошлин в 39%, введенных США в отношении страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного швейцарского депутата. Ранее в пятницу президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что страна не смогла договориться с США по пошлинам, которые были на уровне 31%. Затем Белый дом объявил, что таможенные пошлины, применяемые к Швейцарии с 7 августа, составят 39%. "Швейцарский законодатель добавил, что было бы справедливо сказать, что правительство пришло в состояние шока", - говорится в публикации. По словам профессора Международного института управленческого развития в Лозанне Саймона Эвенетта, наиболее вероятной причиной введения США пошлин стал "резкий рост профицита Швейцарии в торговле с США в 2024 году". Профессор отметил, что первоначальный размер пошлины в 31% был рассчитан на основе показателей 2023 года. Как отмечает Financial Times, в 2024 году сумма экспорта швейцарских товаров в США превысила 60,9 миллиарда долларов. В частности, Швейцария поставляла в Штаты фармацевтические препараты, медицинское оборудование, кофе, часы и золото. В пятницу президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%.
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сша, швейцария, дональд трамп, financial times
Экономика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, Дональд Трамп, Financial Times
15:47 01.08.2025
 
FT: правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США

FT: правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" из-за пошлин США в 39%

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" из-за таможенных пошлин в 39%, введенных США в отношении страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного швейцарского депутата.
Ранее в пятницу президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что страна не смогла договориться с США по пошлинам, которые были на уровне 31%. Затем Белый дом объявил, что таможенные пошлины, применяемые к Швейцарии с 7 августа, составят 39%.
"Швейцарский законодатель добавил, что было бы справедливо сказать, что правительство пришло в состояние шока", - говорится в публикации.
По словам профессора Международного института управленческого развития в Лозанне Саймона Эвенетта, наиболее вероятной причиной введения США пошлин стал "резкий рост профицита Швейцарии в торговле с США в 2024 году". Профессор отметил, что первоначальный размер пошлины в 31% был рассчитан на основе показателей 2023 года.
Как отмечает Financial Times, в 2024 году сумма экспорта швейцарских товаров в США превысила 60,9 миллиарда долларов. В частности, Швейцария поставляла в Штаты фармацевтические препараты, медицинское оборудование, кофе, часы и золото.
В пятницу президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%.
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