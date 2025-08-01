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Морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами
Морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами - 01.08.2025, ПРАЙМ
Морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами
Морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами, сообщает в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T07:10+0300
2025-08-01T07:10+0300
бизнес
экономика
камчатка
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – ПРАЙМ. Морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами, сообщает в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. "Морское сообщение возобновлено. Уже сегодня в порту пришвартовалось грузовое судно "Виктор" для выгрузки", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева. По информации ведомства, в пятницу из порта Петропавловск-Камчатский на Парамушир планируется выход грузопассажирского судна "Анатолий Чернеев". В морском терминале Северо-Курильск, где волны цунами частично повредили внешние элементы причальных сооружений, продолжаются восстановительные работы. Специалисты обследовали акваторию терминала и подходного канала, затонувшие объекты и критичные изменения они не обнаружили. Угрозы для навигации нет. "Параллельно ведется восстановление швартовых устройств. Для оценки повреждений причальных сооружений выехали специалисты ФГУП "Нацрыбресурс". Ситуация находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко", - отмечается в сообщении. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске работает группа специалистов регионального правительства во главе с первым заместителем губернатора Сергеем Байдаковым.
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бизнес, камчатка
Бизнес, Экономика, КАМЧАТКА
07:10 01.08.2025
 
Морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами

Морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – ПРАЙМ. Морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами, сообщает в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
"Морское сообщение возобновлено. Уже сегодня в порту пришвартовалось грузовое судно "Виктор" для выгрузки", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева.
По информации ведомства, в пятницу из порта Петропавловск-Камчатский на Парамушир планируется выход грузопассажирского судна "Анатолий Чернеев".
В морском терминале Северо-Курильск, где волны цунами частично повредили внешние элементы причальных сооружений, продолжаются восстановительные работы. Специалисты обследовали акваторию терминала и подходного канала, затонувшие объекты и критичные изменения они не обнаружили. Угрозы для навигации нет.
"Параллельно ведется восстановление швартовых устройств. Для оценки повреждений причальных сооружений выехали специалисты ФГУП "Нацрыбресурс". Ситуация находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко", - отмечается в сообщении.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске работает группа специалистов регионального правительства во главе с первым заместителем губернатора Сергеем Байдаковым.
 
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