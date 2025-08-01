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Объем торгов на "СПБ бирже" в июле вырос на 4,92% - 01.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250801/spb-860208296.html
Объем торгов на "СПБ бирже" в июле вырос на 4,92%
Объем торгов на "СПБ бирже" в июле вырос на 4,92% - 01.08.2025, ПРАЙМ
Объем торгов на "СПБ бирже" в июле вырос на 4,92%
Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам июля составил 133,52 миллиарда рублей, что на... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:28+0300
2025-08-01T12:28+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам июля составил 133,52 миллиарда рублей, что на 4,92% больше, чем было в июне, сообщила торговая площадка. "Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам июля 2025 года составил 133,52 миллиарда рублей. Это на 4,92% больше, чем в июне 2025 года (127,26 миллиарда рублей), и в 20,85 раза превышает показатель июля 2024 года (6,40 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении биржи. Доля объёма торгов по выходным дням составила 4,95% (6,61 миллиарда рублей) от общего объёма торгов за месяц, отмечается там же. Среднедневной объём торгов в будние дни июля составил 5,52 миллиарда рублей, что на 0,66% меньше, чем в июне (5,55 миллиарда рублей), а с учётом выходных дней среднедневной объём торгов составил 4,45 миллиарда рублей (в июне — 4,24 миллиарда), добавляет биржа. При этом количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в июле увеличилось до 558,2 тысячи, что на 66,67% больше, чем в июне (334,9 тысячи счетов). В информационной системе "СПБ биржи" размещены семь выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму 4,21 миллиарда рублей (в июне — на 5,68 миллиарда), также отметила биржа.
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россия, санкт-петербургская биржа
Экономика, РОССИЯ, Санкт-Петербургская биржа
12:28 01.08.2025
 
Объем торгов на "СПБ бирже" в июле вырос на 4,92%

"СПБ биржа": объем торгов акциями компаний на бирже в июле вырос на 4,92%

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам июля составил 133,52 миллиарда рублей, что на 4,92% больше, чем было в июне, сообщила торговая площадка.
"Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам июля 2025 года составил 133,52 миллиарда рублей. Это на 4,92% больше, чем в июне 2025 года (127,26 миллиарда рублей), и в 20,85 раза превышает показатель июля 2024 года (6,40 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении биржи.
Доля объёма торгов по выходным дням составила 4,95% (6,61 миллиарда рублей) от общего объёма торгов за месяц, отмечается там же.
Среднедневной объём торгов в будние дни июля составил 5,52 миллиарда рублей, что на 0,66% меньше, чем в июне (5,55 миллиарда рублей), а с учётом выходных дней среднедневной объём торгов составил 4,45 миллиарда рублей (в июне — 4,24 миллиарда), добавляет биржа.
При этом количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в июле увеличилось до 558,2 тысячи, что на 66,67% больше, чем в июне (334,9 тысячи счетов).
В информационной системе "СПБ биржи" размещены семь выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму 4,21 миллиарда рублей (в июне — на 5,68 миллиарда), также отметила биржа.
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
"СПБ биржа" обновила рекорд по количеству сделок с российскими акциями
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