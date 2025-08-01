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Фондовые индексы США снижаются на 1-2%
Фондовые индексы США снижаются на 1-2% - 01.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются на 1-2%
Основные американские фондовые индексы заметно снижаются в пятницу после публикации слабой статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов и... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T17:36+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы заметно снижаются в пятницу после публикации слабой статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.29 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1,26% - до 43 576,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,77%, до 20 748,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,41%, до 6 250,31 пункта. Безработица в США в июле ожидаемо выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 73 тысячи, в то время как аналитики прогнозировали его рост на 110 тысяч. Статистика резко повысила ожидания на рынке понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам следующего заседания. Так, по данным CME Group, 79% аналитиков ждут понижения ставки американского центробанка в сентябре, в то время как днем ранее такое решение прогнозировали лишь 38% опрошенных. Однако эксперты отмечают, что, несмотря на ожидания смягчения денежно-кредитной политики, слабые данные по рынку труда оказывают негативное влияние на фондовые индексы. "В то время как инвесторы рассматривали начало цикла понижения ставок ФРС как позитивный катализатор для рисковых активов, сегодняшний релиз (по занятости в США - ред.), на наш взгляд, лучше всего охарактеризовать как "плохие новости есть плохие новости", - цитирует канал CNBC главу отдела экономической и рыночной стратегии ClearBridge Investments Джеффри Шульца (Jeffrey Schulze). По его словам, учитывая, что создание рабочих мест находится на низком уровне, а впереди ожидают возможные последствия импортных пошлин, существует большая вероятность снижения их количества, и это может вызвать опасения относительно рецессии в стране. Трейдеры также оценивают новости вокруг торговой политики США. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов.
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рынок, торги, индексы, сша, дональд трамп, dow jones, cnbc, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Дональд Трамп, Dow Jones, CNBC, Nasdaq Composite
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы заметно снижаются в пятницу после публикации слабой статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.29 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1,26% - до 43 576,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,77%, до 20 748,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,41%, до 6 250,31 пункта.
Безработица в США в июле ожидаемо выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 73 тысячи, в то время как аналитики прогнозировали его рост на 110 тысяч. Статистика резко повысила ожидания на рынке понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам следующего заседания.
Так, по данным CME Group, 79% аналитиков ждут понижения ставки американского центробанка в сентябре, в то время как днем ранее такое решение прогнозировали лишь 38% опрошенных. Однако эксперты отмечают, что, несмотря на ожидания смягчения денежно-кредитной политики, слабые данные по рынку труда оказывают негативное влияние на фондовые индексы.
"В то время как инвесторы рассматривали начало цикла понижения ставок ФРС как позитивный катализатор для рисковых активов, сегодняшний релиз (по занятости в США - ред.), на наш взгляд, лучше всего охарактеризовать как "плохие новости есть плохие новости", - цитирует канал CNBC главу отдела экономической и рыночной стратегии ClearBridge Investments Джеффри Шульца (Jeffrey Schulze).
По его словам, учитывая, что создание рабочих мест находится на низком уровне, а впереди ожидают возможные последствия импортных пошлин, существует большая вероятность снижения их количества, и это может вызвать опасения относительно рецессии в стране.
Трейдеры также оценивают новости вокруг торговой политики США. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов.
Фондовые индексы АТР снижаются на неопределенности в политике США