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Вступили в силу пошлины на товары стран, не договорившихся с США

Вступили в силу пошлины на товары стран, не договорившихся с США - 01.08.2025, ПРАЙМ

Вступили в силу пошлины на товары стран, не договорившихся с США

Американские пошлины на товары стран, которые пока не договорились с Соединенными Штатами о новом формате торговых отношений, вступят в действие в пятницу, 1... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T00:23+0300

2025-08-01T00:23+0300

2025-08-01T00:23+0300

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ВАШИНГТОН, 1 авг - ПРАЙМ. Американские пошлины на товары стран, которые пока не договорились с Соединенными Штатами о новом формате торговых отношений, вступят в действие в пятницу, 1 августа. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Ранее на этой неделе Трамп повторил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран остается прежним. На данный момент, Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений. По результатам торговых переговоров, американские пошлины на японские, южнокорейские и европейские товары составят 15%, в то время как импорт из Вьетнама составит 20%, из Великобритании - 10%, а из Индонезии и Филиппин - 19%. Размеры пошлин на товары из Пакистана, Таиланда и Камбоджи пока неизвестны. Соединенные Штаты также добились полного или практически полного открытия рынков ЕС, Индонезии, Южной Кореи, Филиппин и Вьетнама, а также снижения пошлин и ограничений на ряд американских товаров со стороны Японии, и Великобритании. Южная Корея, Япония, ЕС также нарастят свои инвестиции в американскую экономику. Переговоры с Канадой, Мексикой, Бразилией и Индией продолжаются, несмотря на ряд трудностей, таких как обвинения США против Бразилии в политизированных уголовных делах, в том числе против бывшего президента страны Жаира Болсонару. В среду Трамп повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввёл список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. Американский лидер представил эти меры как ответ на за действия Бразилии, которые якобы являются "угрозой" для США. Соединенные Штаты также грозят Индии введением 25-процентной пошлины из-за торговых барьеров со стороны Нью-Дели и "сотрудничества с Россией". Торговые переговоры с Оттавой тоже под вопросом после решения Канады признать Государство Палестина. При отсутствии торговой договоренности со своим соседом, для канадских товаров будут облагаться 35-процентным сбором. В отличие от Канады, Мексика успела в последний момент договориться со своим северным соседом о продлении на 90 дней уже действующего соглашения, в рамках которого Мексика продолжит платить 25% тариф на свои товары, плюс 25%-ный тариф на автомобили и 50%-ный тариф на сталь, алюминий и медь. Кроме того, Мексика согласилась устранить другие торговые барьеры, Между тем, как заявил министр финансов США Скотт Бессент, США также находятся на финальной стадии переговоров по масштабной торговой сделке с Китаем, однако сторонам предстоит еще согласовать ряд технических вопросов. По данным доклада Международного валютного фонда о перспективах развития мировой экономики, возврат США к повышенным импортным пошлинам и срыв торговых переговоров способны существенно замедлить рост мировой экономики, отняв у него в 2025 году примерно 0,2 процентного пункта. Новая торговая политика Вашингтона также, включая угрозы новыми пошлинами против России и ее партнеров, также приводит к отчуждению как союзников, так и противников США, заявил в беседе с РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник. По его словам, Трамп уже отталкивает и друзей, и врагов своими пошлинами и санкциями, и "попытки пойти дальше могут обернуться провалом". Страны устали от Трампа - они могут и не поддаться на его шантаж, добавил Кузник.

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мировая экономика, сша, мексика, япония, дональд трамп, скотт бессент, ес