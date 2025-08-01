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В США оценили последствия повышения пошлин на импорт вина
В США оценили последствия повышения пошлин на импорт вина - 01.08.2025, ПРАЙМ
В США оценили последствия повышения пошлин на импорт вина
Высокие пошлины, которые администрация Дональда Трампа вводит на импортные товары, менее проблематичны для американской винной индустрии, чем снижение спроса на | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T05:15+0300
2025-08-01T05:15+0300
2025-08-01T05:15+0300
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ВАШИНГТОН, 1 авг - ПРАЙМ. Высокие пошлины, которые администрация Дональда Трампа вводит на импортные товары, менее проблематичны для американской винной индустрии, чем снижение спроса на ее продукцию, заявил РИА Новости Билл Борум, владелец компании California Wine Services, предоставляющей услуги в сфере винного туризма в штате Калифорния.
"Я не думаю, что пошлины сильно отразятся на малом бизнесе или на потребителях", - сказал Борум.
Он подчеркнул, что снижение спроса представляет намного более серьезную проблему для сотен виноделен, большинство которых относятся к малому бизнесу.
"Гораздо больше трудностей связано с давно имеющими место тенденциями снижения спроса", - добавил Борум.
Второго апреля Трамп подписал указ о введении 10%-ных "взаимных" пошлин на импорт, отметив при этом, что более высокие ставки для 57 стран начнут действовать с 9 апреля. После того, как более 75 стран начали переговоры, США отложили введение пошлин до 9 июля. За два дня до истечения срока Трамп продлил приостановку действия повышенных пошлин до 1 августа
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бизнес, мировая экономика, калифорния, сша, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, Экономика, Калифорния, США, Дональд Трамп
В США оценили последствия повышения пошлин на импорт вина
Владелец California Wine Services: высокие пошлины на импорт менее проблематичны
ВАШИНГТОН, 1 авг - ПРАЙМ. Высокие пошлины, которые администрация Дональда Трампа вводит на импортные товары, менее проблематичны для американской винной индустрии, чем снижение спроса на ее продукцию, заявил РИА Новости Билл Борум, владелец компании California Wine Services, предоставляющей услуги в сфере винного туризма в штате Калифорния.
"Я не думаю, что пошлины сильно отразятся на малом бизнесе или на потребителях", - сказал Борум.
Он подчеркнул, что снижение спроса представляет намного более серьезную проблему для сотен виноделен, большинство которых относятся к малому бизнесу.
"Гораздо больше трудностей связано с давно имеющими место тенденциями снижения спроса", - добавил Борум.
Второго апреля Трамп подписал указ о введении 10%-ных "взаимных" пошлин на импорт, отметив при этом, что более высокие ставки для 57 стран начнут действовать с 9 апреля. После того, как более 75 стран начали переговоры, США отложили введение пошлин до 9 июля. За два дня до истечения срока Трамп продлил приостановку действия повышенных пошлин до 1 августа