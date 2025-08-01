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Верховный суд одобрил взыскание с Euroclear Bank в пользу "Зарубежнефти"
Верховный суд одобрил взыскание с Euroclear Bank в пользу "Зарубежнефти" - 01.08.2025, ПРАЙМ
Верховный суд одобрил взыскание с Euroclear Bank в пользу "Зарубежнефти"
Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску госкомпании "Зарубежнефть" взыскали более 100 миллионов... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T13:45+0300
2025-08-01T13:45+0300
2025-08-01T13:45+0300
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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску госкомпании "Зарубежнефть" взыскали более 100 миллионов рублей убытков с крупного европейского депозитария Euroclear Bank. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Наталья Чучунова, изучив кассационную жалобу ответчика, не установила оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. Как пояснил представитель истца в суде, "Зарубежнефть" в этом деле потребовала взыскать с ответчика убытки в размере купонного дохода на облигации федерального займа, которые она купила "после марта 2022 года" у компании, зарегистрированной на Каймановых островах. Купонный доход оказался заблокирован на счете бельгийского Euroclear Bank типа "С", открытом в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД). Ответчик иск не признал, поскольку, по словам его представителя, "деньги-то пришли на счет Euroclear", но "Euroclear никак не может этими денежными средствами распоряжаться", так как операции по этому счету ограничены и регламентированы. Ранее в этом деле истец просил принять обеспечительные меры: запретить Euroclear и НРД проводить операции с денежными средствами Euroclear Bank со счетов типа "С" и "И" в размере исковых требований и арестовать денежные средства ответчика в том же объеме на счетах типа "С" и "И", открытых в НРД. Суды двух инстанций истцу отказали. Арбитражные суды двух инстанций ранее по иску "Зарубежнефти" взыскали с Euroclear Bank около 58,1 миллиона долларов – суммы погашения по принадлежащим истцу еврооблигациям в размере около 58 миллионов долларов и купонный доход в размере около 116 тысяч долларов. В материалах того дела уточняется, что "Зарубежнефть" является держателем портфеля еврооблигаций, выпущенных эмитентами-нерезидентами, бенефициарами-резидентами по которым выступают крупнейшие российские компании: "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", "Новатэк". Бумаги заморожены ответчиком. "Зарубежнефть" – на 100% государственная нефтегазовая компания. Специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе, осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", также добывает нефть в Узбекистане, на Кубе, реализует проекты в Египте и Индонезии.
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финансы, банки, россия, вьетнам, узбекистан, куба, зарубежнефть, euroclear bank, euroclear
Финансы, Банки, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, УЗБЕКИСТАН, КУБА, Зарубежнефть, Euroclear Bank, Euroclear
Верховный суд одобрил взыскание с Euroclear Bank в пользу "Зарубежнефти"
Верховный суд одобрил взыскание с Euroclear Bank 100 млн рублей в пользу "Зарубежнефти"
МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску госкомпании "Зарубежнефть" взыскали более 100 миллионов рублей убытков с крупного европейского депозитария Euroclear Bank.
Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Наталья Чучунова, изучив кассационную жалобу ответчика, не установила оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
Как пояснил представитель истца в суде, "Зарубежнефть" в этом деле потребовала взыскать с ответчика убытки в размере купонного дохода на облигации федерального займа, которые она купила "после марта 2022 года" у компании, зарегистрированной на Каймановых островах.
Купонный доход оказался заблокирован на счете бельгийского Euroclear Bank типа "С", открытом в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД).
Ответчик иск не признал, поскольку, по словам его представителя, "деньги-то пришли на счет Euroclear", но "Euroclear никак не может этими денежными средствами распоряжаться", так как операции по этому счету ограничены и регламентированы.
Ранее в этом деле истец просил принять обеспечительные меры: запретить Euroclear и НРД проводить операции с денежными средствами Euroclear Bank со счетов типа "С" и "И" в размере исковых требований и арестовать денежные средства ответчика в том же объеме на счетах типа "С" и "И", открытых в НРД. Суды двух инстанций истцу отказали.
Арбитражные суды двух инстанций ранее по иску "Зарубежнефти" взыскали с Euroclear Bank около 58,1 миллиона долларов – суммы погашения по принадлежащим истцу еврооблигациям в размере около 58 миллионов долларов и купонный доход в размере около 116 тысяч долларов.
В материалах того дела уточняется, что "Зарубежнефть" является держателем портфеля еврооблигаций, выпущенных эмитентами-нерезидентами, бенефициарами-резидентами по которым выступают крупнейшие российские компании: "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", "Новатэк". Бумаги заморожены ответчиком.
"Зарубежнефть" – на 100% государственная нефтегазовая компания. Специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе, осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", также добывает нефть в Узбекистане, на Кубе, реализует проекты в Египте и Индонезии.
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank средств в пользу Сбербанка