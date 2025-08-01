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Названы самые дорогие тапочки в России

Названы самые дорогие тапочки в России - 01.08.2025, ПРАЙМ

Названы самые дорогие тапочки в России

Тапочки по самой высокой цене продаются в Дагестане - за пару придется отдать в среднем 1,3 тысячи рублей, тогда как самые дешевые тапочки продаются в Кировской | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T06:30+0300

2025-08-01T06:30+0300

2025-08-01T06:30+0300

бизнес

россия

кировская область

дагестан

санкт-петербург

црпт

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Тапочки по самой высокой цене продаются в Дагестане - за пару придется отдать в среднем 1,3 тысячи рублей, тогда как самые дешевые тапочки продаются в Кировской области за 282 рубля, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы "Честный знак". "Аналитики "Честного знака" проанализировали динамику цен в категории "тапочки" (сланцы, шлепанцы, домашние тапочки и д.р.). Самые дорогие тапочки в июне 2025 продавались в Республике Дагестан - она сохраняет свое лидерство с 2024 года. Средневзвешенная цена на 1 пару составила 1333 рубля, что на 17% больше, чем годом ранее. Продажи в регионе сократились на 16% в натуральном выражении и на 2% в денежном (почти до 12 миллионов рублей)", - сказали в ЦРПТ. Так, на втором месте по "дороговизне" тапочек оказалась Чеченская республика - цена за одну пару выросла за год в 1,5 раза, до 1,14 тысячи рублей. При этом их продажи в регионе сократились на 38% в натуральном выражении и на 7% в денежном. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург с ценой в тысячу рублей за пару. Продажи этих товаров за год сократились на 24% в натуральном выражении и на 17% в денежном. В топ-5 по ценам на тапочки вошли также Москва, где цена составила в среднем 929 рублей. Продажи тапочек в регионе выросли втрое в натуральном и денежном выражении, до 3,2 миллиарда рублей. Пятерку лидеров замыкает Республика Северная Осетия - цена одной пары составила 921 рубль. Продажи тапочек так сократились на 25% в натуральном выражении и на 10% в денежном. "Самые дешевые тапочки продаются в Кировской области - в июне 2025 года цена 1 пары составила 282 рубля. Следом идут Смоленская (452 рубля), Ульяновская (475 рублей), Вологодская (482 рублей) и Архангельская области (501 рубль). Пятерку лидеров замыкает Республика Марий Эл - цена 1 пары составила 507 рублей", - отметили в ЦРПТ. Как прокомментировала руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова, в июне 2025 года продажи тапочек в России выросли на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. "В денежном выражении рост составил 39%, до 5,7 миллиарда рублей", - добавила она.

кировская область

дагестан

санкт-петербург

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бизнес, россия, кировская область, дагестан, санкт-петербург, црпт