https://1prime.ru/20250801/terminal-860204324.html

Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения

Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения - 01.08.2025, ПРАЙМ

Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения

Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу после произошедшего в среду землетрясения на Камчатке и работает штатно, сообщили РИА | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T11:33+0300

2025-08-01T11:33+0300

2025-08-01T11:33+0300

камчатка

терминал

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу после произошедшего в среду землетрясения на Камчатке и работает штатно, сообщили РИА Новости в Росморречлоте. "Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу. Функционирует в штатном режиме", - сообщили в ведомстве. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8.8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.

https://1prime.ru/20250731/kamchatka-860154691.html

камчатка

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камчатка, терминал