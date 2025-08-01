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ТМК утвердила переход на единую акцию

ТМК утвердила переход на единую акцию - 01.08.2025, ПРАЙМ

ТМК утвердила переход на единую акцию

Акционеры Трубной металлургической компании (ТМК) утвердили переход на единую акцию путем присоединения восьми ключевых дочерних предприятий до конца года, все... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T15:31+0300

2025-08-01T15:31+0300

2025-08-01T15:31+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Акционеры Трубной металлургической компании (ТМК) утвердили переход на единую акцию путем присоединения восьми ключевых дочерних предприятий до конца года, все присоединяемые общества обсудят этот вопрос на общих собраниях акционеров 7 августа, сообщила ТМК. Совет директоров ТМК в июне одобрил переход на единую акцию путем присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ. Ожидается, что процедура будет завершена до конца 2025 года. "Акционеры ПАО "ТМК" одобрили переход на единую акцию в результате присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании. Соответствующее решение было принято общим собранием акционеров ТМК 31 июля 2025 года", - говорится в сообщении. Акционеры, которые проголосовали против присоединения подконтрольных обществ, имеют право предъявить свои акции к выкупу до 15 сентября 2025 года по цене в 116,10 рубля за бумагу. Расчеты завершатся в течение 30 дней после окончания приема требований, то есть до 15 октября 2025 года. "Общие собрания акционеров / участников присоединяемых обществ рассмотрят вопрос о присоединении к ТМК 7 августа 2025 года", - добавляется в релизе. Миноритарии присоединяемых "дочек", которые согласятся на эти изменения, смогут обменять свои акции на акции ТМК, для этого потребуется допэмиссия до 5% уставного капитала ТМК. Согласно материалам, к материнской компании планируется присоединить ООО "ТМК-ТР", АО "ТД ТМК", АО "ВТЗ" (Волжский трубный завод), АО "СинТЗ" (Синарский трубный завод), АО "СТЗ" (Северский трубный завод), АО "Тагмет" (Таганрогский металлургический завод), АО "ПНТЗ" (Первоуральский новотрубный завод), АО "ЧТПЗ" (Челябинский трубопрокатный завод). Миноритарные акционеры или участники при этом есть в "ТМК ТР", "Тагмете", СТЗ и СинТЗ, сообщала компания. ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.

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