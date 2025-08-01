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В Нидерландах оценили торговое соглашение ЕС и США

В Нидерландах оценили торговое соглашение ЕС и США - 01.08.2025, ПРАЙМ

В Нидерландах оценили торговое соглашение ЕС и США

Торговое соглашение ЕС и США далеко от идеала, поэтому важно продолжать вести переговоры о дальнейшем снижении пошлин, заявила в пятницу госсекретарь по... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T18:14+0300

2025-08-01T18:14+0300

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ГААГА, 1 авг - ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС и США далеко от идеала, поэтому важно продолжать вести переговоры о дальнейшем снижении пошлин, заявила в пятницу госсекретарь по вопросам внешней торговли при министерстве иностранных дел Нидерландов Ханнеке Бурма. "Стабильные и предсказуемые торговые отношения с США имеют решающее значение для наших компаний. Соглашение между ЕС и США о торговле и пошлинах далеко от идеала, но оно способствует этому. Важно продолжать переговоры с США о дальнейшем снижении пошлин", - написала Бурма в соцсети Х. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что торговое соглашение ЕС и США обеспечивает большую стабильность рынка и большую прозрачность для предприятий, однако признался, что отсутствие пошлин "было бы лучше". Главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил РИА Новости, что новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики.

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мировая экономика, сша, нидерланды, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, new york times