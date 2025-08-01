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В Нидерландах оценили торговое соглашение ЕС и США - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Нидерландах оценили торговое соглашение ЕС и США
В Нидерландах оценили торговое соглашение ЕС и США - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах оценили торговое соглашение ЕС и США
Торговое соглашение ЕС и США далеко от идеала, поэтому важно продолжать вести переговоры о дальнейшем снижении пошлин, заявила в пятницу госсекретарь по... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T18:14+0300
2025-08-01T18:21+0300
экономика
мировая экономика
сша
нидерланды
европа
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ГААГА, 1 авг - ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС и США далеко от идеала, поэтому важно продолжать вести переговоры о дальнейшем снижении пошлин, заявила в пятницу госсекретарь по вопросам внешней торговли при министерстве иностранных дел Нидерландов Ханнеке Бурма. "Стабильные и предсказуемые торговые отношения с США имеют решающее значение для наших компаний. Соглашение между ЕС и США о торговле и пошлинах далеко от идеала, но оно способствует этому. Важно продолжать переговоры с США о дальнейшем снижении пошлин", - написала Бурма в соцсети Х. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что торговое соглашение ЕС и США обеспечивает большую стабильность рынка и большую прозрачность для предприятий, однако признался, что отсутствие пошлин "было бы лучше". Главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил РИА Новости, что новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики.
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мировая экономика, сша, нидерланды, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, new york times
Экономика, Мировая экономика, США, НИДЕРЛАНДЫ, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, New York Times
18:14 01.08.2025 (обновлено: 18:21 01.08.2025)
 
В Нидерландах оценили торговое соглашение ЕС и США

Секретарь по внешней торговле Нидерландов призвала продолжать переговоры ЕС и США

© fotolia.com / Guido Akster"Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© fotolia.com / Guido Akster
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ГААГА, 1 авг - ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС и США далеко от идеала, поэтому важно продолжать вести переговоры о дальнейшем снижении пошлин, заявила в пятницу госсекретарь по вопросам внешней торговли при министерстве иностранных дел Нидерландов Ханнеке Бурма.
"Стабильные и предсказуемые торговые отношения с США имеют решающее значение для наших компаний. Соглашение между ЕС и США о торговле и пошлинах далеко от идеала, но оно способствует этому. Важно продолжать переговоры с США о дальнейшем снижении пошлин", - написала Бурма в соцсети Х.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что торговое соглашение ЕС и США обеспечивает большую стабильность рынка и большую прозрачность для предприятий, однако признался, что отсутствие пошлин "было бы лучше".
Главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил РИА Новости, что новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики.
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