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В Нидерландах оценили торговое соглашение ЕС и США
В Нидерландах оценили торговое соглашение ЕС и США - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах оценили торговое соглашение ЕС и США
Торговое соглашение ЕС и США далеко от идеала, поэтому важно продолжать вести переговоры о дальнейшем снижении пошлин, заявила в пятницу госсекретарь по... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T18:14+0300
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ГААГА, 1 авг - ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС и США далеко от идеала, поэтому важно продолжать вести переговоры о дальнейшем снижении пошлин, заявила в пятницу госсекретарь по вопросам внешней торговли при министерстве иностранных дел Нидерландов Ханнеке Бурма. "Стабильные и предсказуемые торговые отношения с США имеют решающее значение для наших компаний. Соглашение между ЕС и США о торговле и пошлинах далеко от идеала, но оно способствует этому. Важно продолжать переговоры с США о дальнейшем снижении пошлин", - написала Бурма в соцсети Х. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что торговое соглашение ЕС и США обеспечивает большую стабильность рынка и большую прозрачность для предприятий, однако признался, что отсутствие пошлин "было бы лучше". Главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил РИА Новости, что новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики.
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Экономика, Мировая экономика, США, НИДЕРЛАНДЫ, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, New York Times
В Нидерландах оценили торговое соглашение ЕС и США
Секретарь по внешней торговле Нидерландов призвала продолжать переговоры ЕС и США
ГААГА, 1 авг - ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС и США далеко от идеала, поэтому важно продолжать вести переговоры о дальнейшем снижении пошлин, заявила в пятницу госсекретарь по вопросам внешней торговли при министерстве иностранных дел Нидерландов Ханнеке Бурма.
"Стабильные и предсказуемые торговые отношения с США имеют решающее значение для наших компаний. Соглашение между ЕС и США о торговле и пошлинах далеко от идеала, но оно способствует этому. Важно продолжать переговоры с США о дальнейшем снижении пошлин", - написала Бурма в соцсети Х.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что торговое соглашение ЕС и США обеспечивает большую стабильность рынка и большую прозрачность для предприятий, однако признался, что отсутствие пошлин "было бы лучше".
Главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил РИА Новости, что новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики.
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