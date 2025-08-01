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Трамп подписал указ о введении пошлин против десятка стран

Трамп подписал указ о введении пошлин против десятка стран - 01.08.2025, ПРАЙМ

Трамп подписал указ о введении пошлин против десятка стран

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против десятка стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T10:11+0300

2025-08-01T10:11+0300

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ВАШИНГТОН, 1 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против десятка стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. "Это решительное действие отражает непрекращающиеся усилия президента по защите Соединенных Штатов от иностранных угроз национальной безопасности и экономики США, путем честных, сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений", - говорится в заявлении Белого дома. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будут облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%, товары из Швейцарии - 39%. Для некоторых стран, попавших в список и не заключивших торговое соглашение с США, ставка была снижена по сравнению с изначально заявленной Трампом в апреле. Так, например, пошлина для товаров из Тайваня составит в соответствии с новым указом 20%, тогда как изначально Трамп хотел ввести 32-процентную ставку. В указе уточняется, что в список попали как страны, которые не успели заключить торговое соглашение с Вашингтоном, так и те, которые уже имеют сделку или находятся в процессе переговоров. Для тех стран, которые не попали в список, ставка останется базовой и составит 10%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Ранее на этой неделе Трамп повторил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран остается прежним. На данный момент, Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.

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сша

вашингтон

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мировая экономика, сша, вашингтон, сирия, дональд трамп