"Черным по белому": Трамп сделал важное заявление о России
Трамп: фальсификация данных о России и выборах 2016 — крупнейший скандал в истории США
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал информацию о том, что разведданные о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года были сфабрикованы, крупнейшим скандалом в истории США.
"Мошенничество с "Россия, Россия, Россия" теперь ПОЛНОСТЬЮ НЕОСПОРИМО! ВСЕ ФАКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ. Это — самый крупный скандал в истории Америки", — написал он в Truth Social.
"Мошенничество с "Россия, Россия, Россия" теперь ПОЛНОСТЬЮ НЕОСПОРИМО! ВСЕ ФАКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ. Это — самый крупный скандал в истории Америки", — написал он в Truth Social.
Трамп также добавил, что виновные должны понести серьезное наказание.
В июле директор национальной разведки США Тулси Габбард представила доказательства, указывающие на то, что администрация Барака Обамы создала ложные обвинения о вмешательстве России в выборы 2016 года. Она добавила, что вскоре США опубликуют дополнительные данные о заговоре, который привел к раздуванию темы вмешательства России. 20 июля Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года.
Телеканал Fox News сообщил, что в секретной комнате ФБР были найдены документы из опровергнутого досье о якобы "русском следе". По информации канала, там хранились материалы с грифом "секретно" и выше, которые планировалось уничтожить. В некоторых документах содержалась информация от зарубежных источников о том, что ФБР намеревалось участвовать в распространении сведений о предполагаемом сговоре Трампа с Россией.
В июле директор национальной разведки США Тулси Габбард представила доказательства, указывающие на то, что администрация Барака Обамы создала ложные обвинения о вмешательстве России в выборы 2016 года. Она добавила, что вскоре США опубликуют дополнительные данные о заговоре, который привел к раздуванию темы вмешательства России. 20 июля Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года.
Телеканал Fox News сообщил, что в секретной комнате ФБР были найдены документы из опровергнутого досье о якобы "русском следе". По информации канала, там хранились материалы с грифом "секретно" и выше, которые планировалось уничтожить. В некоторых документах содержалась информация от зарубежных источников о том, что ФБР намеревалось участвовать в распространении сведений о предполагаемом сговоре Трампа с Россией.