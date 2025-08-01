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"Черным по белому": Трамп сделал важное заявление о России

"Черным по белому": Трамп сделал важное заявление о России - 01.08.2025, ПРАЙМ

"Черным по белому": Трамп сделал важное заявление о России

Президент США Дональд Трамп назвал информацию о том, что разведданные о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года были сфабрикованы,... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T17:10+0300

2025-08-01T17:10+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал информацию о том, что разведданные о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года были сфабрикованы, крупнейшим скандалом в истории США. "Мошенничество с "Россия, Россия, Россия" теперь ПОЛНОСТЬЮ НЕОСПОРИМО! ВСЕ ФАКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ. Это — самый крупный скандал в истории Америки", — написал он в Truth Social.Трамп также добавил, что виновные должны понести серьезное наказание.В июле директор национальной разведки США Тулси Габбард представила доказательства, указывающие на то, что администрация Барака Обамы создала ложные обвинения о вмешательстве России в выборы 2016 года. Она добавила, что вскоре США опубликуют дополнительные данные о заговоре, который привел к раздуванию темы вмешательства России. 20 июля Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года.Телеканал Fox News сообщил, что в секретной комнате ФБР были найдены документы из опровергнутого досье о якобы "русском следе". По информации канала, там хранились материалы с грифом "секретно" и выше, которые планировалось уничтожить. В некоторых документах содержалась информация от зарубежных источников о том, что ФБР намеревалось участвовать в распространении сведений о предполагаемом сговоре Трампа с Россией.

https://1prime.ru/20250801/tramp-860221309.html

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дональд трамп, барак обама, тулси габбард, fox news, сша, россия, общество