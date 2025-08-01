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ЦБ разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран с условием
ЦБ разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран с условием - 01.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран с условием
Банк России снял ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, инвестирующих по новым правилам – на новые... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T16:36+0300
2025-08-01T16:36+0300
2025-08-01T16:48+0300
банк россии
валюта
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Банк России снял ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, инвестирующих по новым правилам – на новые деньги, следует из сообщения регулятора."Банк России определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег. Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам", - говорится в сообщении."Иностранные лица, которым сейчас открыты счета "С", также могут инвестировать с помощью счетов "Ин", используя новые деньги. Но для активов, учитываемых на счетах "С", сохранится ограниченный режим, их нельзя будет использовать для инвестиций", - также поясняет ЦБ.
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валюта
ЦБ разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран с условием
ЦБ разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран при инвестициях
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Банк России снял ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, инвестирующих по новым правилам – на новые деньги, следует из сообщения регулятора.
"Банк России определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег. Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам", - говорится в сообщении.
"Иностранные лица, которым сейчас открыты счета "С", также могут инвестировать с помощью счетов "Ин", используя новые деньги. Но для активов, учитываемых на счетах "С", сохранится ограниченный режим, их нельзя будет использовать для инвестиций", - также поясняет ЦБ.
ЦБ отметил снижение денежной базы России