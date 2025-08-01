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ЦБ разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран с условием

ЦБ разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран с условием - 01.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран с условием

Банк России снял ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, инвестирующих по новым правилам – на новые... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T16:36+0300

2025-08-01T16:36+0300

2025-08-01T16:48+0300

банк россии

валюта

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Банк России снял ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, инвестирующих по новым правилам – на новые деньги, следует из сообщения регулятора."Банк России определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег. Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам", - говорится в сообщении."Иностранные лица, которым сейчас открыты счета "С", также могут инвестировать с помощью счетов "Ин", используя новые деньги. Но для активов, учитываемых на счетах "С", сохранится ограниченный режим, их нельзя будет использовать для инвестиций", - также поясняет ЦБ.

https://1prime.ru/20250801/baza-860202814.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валюта