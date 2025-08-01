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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 августа
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 августа - 01.08.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,29 копейки - до 11,0899 рубля, курс доллара вырос на 1,26 копейки, до 80,3289 рубля, | 01.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,29 копейки - до 11,0899 рубля, курс доллара вырос на 1,26 копейки, до 80,3289 рубля, евро - снизился на 16,95 копейки, до 91,7056 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рынок, финансы, банк россии
Экономика, Рынок, Финансы, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 августа
Официальный курс юаня на субботу - 11,09 руб, доллара - 80,33 руб, евро - 91,71 руб
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,29 копейки - до 11,0899 рубля, курс доллара вырос на 1,26 копейки, до 80,3289 рубля, евро - снизился на 16,95 копейки, до 91,7056 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в пятницу третий день подряд