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В КНДР обвинили Японию в стремлении стать военной державой

В КНДР обвинили Японию в стремлении стать военной державой - 01.08.2025, ПРАЙМ

В КНДР обвинили Японию в стремлении стать военной державой

Северокорейский международный обозреватель Ли Мён Нам опубликовал статью, в которой обвинил Японию в желании стать военной державой и формировании ядерного... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T11:07+0300

2025-08-01T11:07+0300

2025-08-01T11:07+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Северокорейский международный обозреватель Ли Мён Нам опубликовал статью, в которой обвинил Японию в желании стать военной державой и формировании ядерного альянса с США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Недавно одно из иностранных СМИ выяснило, что Япония и США, обсуждая вопрос по предоставлению "ядерных сил расширенного сдерживания", составили конкретный тактико-стратегический план, связанный с ядерной доктриной США в случае вспышки войны в Восточной Азии, и неоднократно утверждали его", - приводит ЦТАК текст статьи на своем официальном сайте. Японское информагентство Киодо 26 июля со ссылкой на источники близкие к Японии и США передало, что Токио и Вашингтон обсуждают сценарий применения ядерного оружия американскими военными в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. По данным Киодо, предположительно, две стороны могли обсуждать, как координировать свои действия и как решать проблемы, возникающие в связи с возможным применением ядерного оружия, такие как управление общественным мнением. По словам источников, в ходе переговоров также обсуждался объем информации, которой Соединенные Штаты могут делиться с Японией. Кроме того, как передало японское агентство, близкие к странам источники сообщили, что эти руководящие принципы чётко дают Японии право высказывать свои соображения о возможном применении ядерного оружия. В статье северокорейского обозревателя отмечается, что в июне США и Япония повторно подтвердили "руководство к расширенному сдерживанию", а также организовали посещение базы стратегических бомбардировщиков "B-52", способных нести ядерное оружие и провели имитационные учения по применению ядерного оружия. По мнению Ли Мён Нама, этот факт подтверждает, что "американо-японский военный альянс превратился в реальный "ядерный альянс"". "Целью "ядерного альянса" США и Японии являются именно окружающие государства, включая нашу Республику", - добавил северокорейский обозреватель, добавив, что в таких условиях "меры КНДР по укреплению самозащитной обороноспособности для обеспечения механического баланса в регионе и защиты суверенной территории государства" являются справедливыми. Ранее министерство обороны Японии в своем ежегодном докладе - "Белой книге" обороны за 2025 год - сохранило оценку, что КНДР обладает возможностями для нанесения по Японскому архипелагу удара баллистическими ракетами, способными нести ядерный заряд, а также не исключило попыток добиться дальнейшей миниатюризации ядерного заряда путем проведения ядерных испытаний с целью разработки межконтинентальной баллистической ракеты с разделяющимися головными частями. В ответ начальник политического отдела Института по делам Японии при МИД КНДР в своем заявлении для прессы назвал саму "Белую книгу" "сценарием войны", а Японию - в активном укреплении своих вооруженных сил и увеличении оборонного бюджета на 2025 год в крупнейшем в истории масштабе.

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