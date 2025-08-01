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Турцию за полгода посетили более 21 миллиона иностранцев

Турцию за полгода посетили более 21 миллиона иностранцев - 01.08.2025, ПРАЙМ

Турцию за полгода посетили более 21 миллиона иностранцев

Турцию за первое полугодие текущего года посетили более 21 миллиона иностранцев, что на 1,1% меньше, чем годом ранее, следует из статистики министерства... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T02:41+0300

2025-08-01T02:41+0300

2025-08-01T02:41+0300

туризм

бизнес

экономика

турция

стамбул

анталья

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СТАМБУЛ, 1 авг - ПРАЙМ. Турцию за первое полугодие текущего года посетили более 21 миллиона иностранцев, что на 1,1% меньше, чем годом ранее, следует из статистики министерства культуры и туризма. Из статистики министерства, с которой ознакомилось РИА Новости, следует, что Турцию за шесть месяцев посетили более 21,3 миллиона иностранных туристов, что на 1,1% хуже показателей 2024 года. Если учитывать также прибывших в страну постоянно проживающих за границей турок (почти 5 миллионов человек), то показатели этого года почти на 1% лучше 2024 года. При этом год начался для туриндустрии Турции вполне позитивно с роста на 6% в январе, однако февральские показатели "просели" на более чем 5% по сравнению с предыдущим годом, а мартовские - на 13%. С конца марта в Стамбуле и ряде других городов прошли протестные акции после задержания мэра мегаполиса Экрема Имамоглу. В апреле зафиксирован рост на 8%, но в мае и июне число туристов вновь уступило показателям 2024 года на 1,8 и 1,5% соответственно. Министр культуры и туризма Мехмет Эрсой на пресс-конференции в четверг объяснил падение показателей землетрясением в Стамбуле 23 апреля и рядом геополитических потрясений в регионе, в том числе эскалацией ирано-израильского конфликта. Большинство туристов прибыли в Турцию через Стамбул (более 40%), еще 27% - через Анталью. Примечательно, что в три раза - с 12 до 37 тысяч - увеличилось за год число иностранцев, прибывших в Турцию по железной дороге. Турция получила от туризма в 2024 году более 61 миллиарда долларов, это рекордный показатель. Тогда страну посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей граждан Турции. Граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников.

турция

стамбул

анталья

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туризм, бизнес, турция, стамбул, анталья