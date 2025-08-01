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"Картонные майданы": на Украине вскрыли положение дел в Киеве - 01.08.2025, ПРАЙМ
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"Картонные майданы": на Украине вскрыли положение дел в Киеве
"Картонные майданы": на Украине вскрыли положение дел в Киеве - 01.08.2025, ПРАЙМ
"Картонные майданы": на Украине вскрыли положение дел в Киеве
Протесты, организованные на Украине в конце июля, показали полную беспомощность режима Зеленского. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:46+0300
2025-08-01T08:46+0300
политика
украина
рада
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Протесты, организованные на Украине в конце июля, показали полную беспомощность режима Зеленского. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.“Картонные майданы” по крупным городам — это не столько про протест, сколько про доказательство абсолютной беспомощности власти", - заметил нардеп.По словам Дубинского, происходящее доказало, что вся мнимая поддержка Зеленского исчезла как внутри страны, так и извне. Кроме того, ситуация для главы киевского режима могла быть более печальной, если бы на улицы вышли военные или вдовы бойцов ВСУ, заключил он.Ранее 22 июля Рада одобрила инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). На фоне этого решения, на Украине прошли массовые протесты.
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украина, рада
Политика, УКРАИНА, Рада
08:46 01.08.2025
 
"Картонные майданы": на Украине вскрыли положение дел в Киеве

Депутат Дубинский: июльские протесты вскрыли полную беспомощность Зеленского

© Фото : Unsplash/Raphael FerrazУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© Фото : Unsplash/Raphael Ferraz
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Протесты, организованные на Украине в конце июля, показали полную беспомощность режима Зеленского. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
“Картонные майданы” по крупным городам — это не столько про протест, сколько про доказательство абсолютной беспомощности власти", - заметил нардеп.
По словам Дубинского, происходящее доказало, что вся мнимая поддержка Зеленского исчезла как внутри страны, так и извне. Кроме того, ситуация для главы киевского режима могла быть более печальной, если бы на улицы вышли военные или вдовы бойцов ВСУ, заключил он.
Ранее 22 июля Рада одобрила инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). На фоне этого решения, на Украине прошли массовые протесты.
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