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Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе

Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе - 01.08.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в минусе примерно на 1% в первый день нового месяца на опасениях проблем, включая замедление мирового | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T13:09+0300

2025-08-01T13:09+0300

2025-08-01T13:09+0300

экономика

рынок

сша

дональд трамп

amazon

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в минусе примерно на 1% в первый день нового месяца на опасениях проблем, включая замедление мирового экономического роста, вследствие вводимых в США пошлин в отношении товаров из ряда стран, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков. По состоянию на 12.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 0,91%, до 43 903 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,05%, до 23 120,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,94%, до 6 314,5 пункта. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов. "Администрация США может претендовать на политическую победу, исполнив свои угрозы, но экономические последствия будут ощущаться в виде повышения цен, нарушения цепочек поставок и замедления экономического роста", - цитирует агентство Рейтер заявление инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana). Помимо этого, негативно влияет и динамика капитализации корпорации Amazon - её акции дешевеют на предторгах пятницы почти на 8%. Ранее компания сообщила о том, что операционная доходность ("маржа") чистых продаж в сегменте веб-сервисов (Amazon Web Services) по итогам квартала снизилась до 32,9% с 39,5% в предшествовавшем квартале и с 35,5% во втором квартале прошлого года. AWS - их двигатель роста, и такое снижение и приводит к падению стоимости акций, прокомментировал вслед за публикацией результатов Amazon генеральный директор Mahoney Asset Management Кен Махоуни (Ken Mahoney), его заявление также цитирует Рейтер.

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рынок, сша, дональд трамп, amazon, nasdaq composite