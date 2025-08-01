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Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США
Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США - 01.08.2025, ПРАЙМ
Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство в рамках усилий по защите промышленности и рабочих мест примет меры для увеличения... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:01+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство в рамках усилий по защите промышленности и рабочих мест примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США. "В этой ситуации правительство Венгрии решило принять меры по защите венгерской промышленности и рабочих мест, включая увеличение корпоративных инвестиций США в Венгрию. В рамках этих усилий сегодня мы объявляем пятую крупную инвестицию США в Венгрию с момента вступления в должность президента (Штатов Дональда - ред.) Трампа - на этот раз с участием GE Vernova", - написал Сийярто на своей странице в соцсети Х. Министр отметил, что попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен представить недавно достигнутое торговое соглашение с США как успех "превращает её в посмешище для всего мира". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
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сша, венгрия, дональд трамп, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, ес, new york times
Экономика, США, ВЕНГРИЯ, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, New York Times
Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США
Сийярто: Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство в рамках усилий по защите промышленности и рабочих мест примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США.
"В этой ситуации правительство Венгрии решило принять меры по защите венгерской промышленности и рабочих мест, включая увеличение корпоративных инвестиций США в Венгрию. В рамках этих усилий сегодня мы объявляем пятую крупную инвестицию США в Венгрию с момента вступления в должность президента (Штатов Дональда - ред.) Трампа - на этот раз с участием GE Vernova", - написал Сийярто на своей странице в соцсети Х.
Министр отметил, что попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен представить недавно достигнутое торговое соглашение с США как успех "превращает её в посмешище для всего мира".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
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