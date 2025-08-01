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Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США
Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США - 01.08.2025, ПРАЙМ
Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство в рамках усилий по защите промышленности и рабочих мест примет меры для увеличения... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:01+0300
2025-08-01T14:01+0300
экономика
сша
венгрия
дональд трамп
петер сийярто
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство в рамках усилий по защите промышленности и рабочих мест примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США. "В этой ситуации правительство Венгрии решило принять меры по защите венгерской промышленности и рабочих мест, включая увеличение корпоративных инвестиций США в Венгрию. В рамках этих усилий сегодня мы объявляем пятую крупную инвестицию США в Венгрию с момента вступления в должность президента (Штатов Дональда - ред.) Трампа - на этот раз с участием GE Vernova", - написал Сийярто на своей странице в соцсети Х. Министр отметил, что попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен представить недавно достигнутое торговое соглашение с США как успех "превращает её в посмешище для всего мира". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
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сша, венгрия, дональд трамп, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, ес, new york times
Экономика, США, ВЕНГРИЯ, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, New York Times
14:01 01.08.2025
 
Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США

Сийярто: Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство в рамках усилий по защите промышленности и рабочих мест примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США.
"В этой ситуации правительство Венгрии решило принять меры по защите венгерской промышленности и рабочих мест, включая увеличение корпоративных инвестиций США в Венгрию. В рамках этих усилий сегодня мы объявляем пятую крупную инвестицию США в Венгрию с момента вступления в должность президента (Штатов Дональда - ред.) Трампа - на этот раз с участием GE Vernova", - написал Сийярто на своей странице в соцсети Х.
Министр отметил, что попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен представить недавно достигнутое торговое соглашение с США как успех "превращает её в посмешище для всего мира".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи с МИД РФ Сергеем Лавровым. 3 октября 2018 - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
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ЭкономикаСШАВЕНГРИЯДональд ТрампПетер СийяртоУрсула фон дер ЛяйенЕСNew York Times
 
 
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