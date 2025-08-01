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Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США

Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США - 01.08.2025, ПРАЙМ

Венгрия примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство в рамках усилий по защите промышленности и рабочих мест примет меры для увеличения... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T14:01+0300

2025-08-01T14:01+0300

2025-08-01T14:01+0300

экономика

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство в рамках усилий по защите промышленности и рабочих мест примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США. "В этой ситуации правительство Венгрии решило принять меры по защите венгерской промышленности и рабочих мест, включая увеличение корпоративных инвестиций США в Венгрию. В рамках этих усилий сегодня мы объявляем пятую крупную инвестицию США в Венгрию с момента вступления в должность президента (Штатов Дональда - ред.) Трампа - на этот раз с участием GE Vernova", - написал Сийярто на своей странице в соцсети Х. Министр отметил, что попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен представить недавно достигнутое торговое соглашение с США как успех "превращает её в посмешище для всего мира". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.

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сша, венгрия, дональд трамп, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, ес, new york times