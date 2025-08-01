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Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 16,44% - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 16,44%
Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 16,44% - 01.08.2025, ПРАЙМ
Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 16,44%
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля снизилась... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T18:48+0300
2025-08-01T18:48+0300
экономика
финансы
банки
сбербанк
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля снизилась на 0,78 процентного пункта - до 16,44% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
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финансы, банки, сбербанк, втб
Экономика, Финансы, Банки, Сбербанк, ВТБ
18:48 01.08.2025
 
Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 16,44%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России снизилась до 16,44%

© РИА Новости . Сгенерировано ИИВклады и инвестиции
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля снизилась на 0,78 процентного пункта - до 16,44% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
%Вклады - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
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