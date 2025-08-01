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Путин и Лукашенко встретятся в пятницу на Валааме
Путин и Лукашенко встретятся в пятницу на Валааме - 01.08.2025, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко встретятся в пятницу на Валааме
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в пятницу на Валааме, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:36+0300
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МИНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в пятницу на Валааме, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Лукашенко и Путин встречаются на Валааме. Да, как и год назад", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть программы президентов будет открытой для СМИ. Ранее Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Сначала самолет белорусского президента прилетел в Санкт-Петербург, а потом глава белорусского государства пересел на вертолет, на котором направился к точке встречи с российским коллегой. По данным пресс-службы белорусского президента, в пятницу Лукашенко совершает визит в Россию. По ее информации, в ходе визита в РФ состоится встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности, отметили в пресс-службе.
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Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин и Лукашенко встретятся в пятницу на Валааме
"Пул Первого": Путин и Лукашенко встретятся в пятницу на Валааме
МИНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в пятницу на Валааме, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Лукашенко и Путин встречаются на Валааме. Да, как и год назад", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть программы президентов будет открытой для СМИ.
Ранее Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Сначала самолет белорусского президента прилетел в Санкт-Петербург, а потом глава белорусского государства пересел на вертолет, на котором направился к точке встречи с российским коллегой.
По данным пресс-службы белорусского президента, в пятницу Лукашенко совершает визит в Россию. По ее информации, в ходе визита в РФ состоится встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности, отметили в пресс-службе.
Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко