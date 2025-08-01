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Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме
Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме - 01.08.2025, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T13:29+0300
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год посещают Валаам вместе. Путин и Лукашенко, как и в прошлые годы, зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. После краткого молебна, совершенного в присутствии президентов, Путин и Лукашенко продолжат неформальное общение.
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Политика, РОССИЯ, Общество , БЕЛОРУССИЯ, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме
Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на острове Валаам
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме.
Лидеры России и Белоруссии уже не первый год посещают Валаам вместе. Путин и Лукашенко, как и в прошлые годы, зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах.
После краткого молебна, совершенного в присутствии президентов, Путин и Лукашенко продолжат неформальное общение.
Путин и Лукашенко встретятся в пятницу на Валааме