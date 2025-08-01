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Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме
Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме - 01.08.2025, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. | 01.08.2025, ПРАЙМ
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рф
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год посещают Валаам вместе. Путин и Лукашенко, как и в прошлые годы, зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. После краткого молебна, совершенного в присутствии президентов, Путин и Лукашенко продолжат неформальное общение.
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россия, общество , белоруссия, рф, владимир путин, александр лукашенко
Политика, РОССИЯ, Общество , БЕЛОРУССИЯ, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
13:29 01.08.2025
 
Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме

Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на острове Валаам

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин и президент Белоруссии А. Лукашенко посетили Валаам. День второй
Президент РФ В. Путин и президент Белоруссии А. Лукашенко посетили Валаам. День второй
© POOL
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме.
Лидеры России и Белоруссии уже не первый год посещают Валаам вместе. Путин и Лукашенко, как и в прошлые годы, зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах.
После краткого молебна, совершенного в присутствии президентов, Путин и Лукашенко продолжат неформальное общение.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Путин и Лукашенко встретятся в пятницу на Валааме
12:36
 
ПолитикаРОССИЯОбществоБЕЛОРУССИЯРФВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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