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"СберСтрахование" выплатило более 5 млн рублей из-за сбоев в "Аэрофлоте"

"СберСтрахование" выплатило более 5 млн рублей из-за сбоев в "Аэрофлоте" - 01.08.2025, ПРАЙМ

"СберСтрахование" выплатило более 5 млн рублей из-за сбоев в "Аэрофлоте"

"СберСтрахование" произвело выплаты по 267 обращениям на общую сумму более 5 миллионов рублей в связи с корректировкой рейсов "Аэрофлота" на текущей неделе... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T12:36+0300

2025-08-01T12:36+0300

2025-08-01T12:36+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. "СберСтрахование" произвело выплаты по 267 обращениям на общую сумму более 5 миллионов рублей в связи с корректировкой рейсов "Аэрофлота" на текущей неделе из-за сбоев в информсистеме перевозчика, сообщает страховщик. "СберСтрахование" произвела выплаты всем клиентам, обратившимся в компанию по состоянию на 1 августа в связи с вынужденной корректировкой расписания рейсов авиакомпании "Аэрофлот". Выплаты произведены по 267 обращениям, совокупный объем выплат превысил 5 млн рублей", - говорится в сообщении. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Тогда же Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией по "Аэрофлоту". Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании не подтверждались фактами. В ведомстве добавили, что ждут информацию от "Аэрофлота" и примут решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств. Страховщик подчеркивает, что срок обращения за выплатами не ограничен: любой застрахованный, затронутый этой ситуацией, но пока не обратившийся в компанию, может сделать это в удобное для себя время. Страховку для путешественников в "СберСтраховании" с начала года приобрели около 1,1 миллиона человек, 940 тысяч из них выбрали опцию, покрывающую ущерб от задержки рейса. В связи с корректировкой расписания "Аэрофлота" компания расширила защиту по этой программе: выплаты получили не только застрахованные, столкнувшиеся с задержкой рейса, но и те, чей рейс был отменен. При этом выплаты произведены всем клиентам вне зависимости от наличия подключенной опции по задержке рейса. "Последние месяцы показывают растущую актуальность быстрой и прозрачной поддержки для путешественников. За первые семь месяцев 2025 года в связи с корректировками расписания авиарейсов компания выплатила 293 млн рублей - это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее активный рост объема выплат - в 4,6 раза - пришелся на период с мая по июль и составил 176 миллионов рублей", - сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

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бизнес, финансы, руслан вестеровский, аэрофлот, роскомнадзор, сбербанк