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Выручка топ-10 российских пивоваренных компаний превысила 392 млрд рублей

Выручка топ-10 российских пивоваренных компаний превысила 392 млрд рублей - 01.08.2025, ПРАЙМ

Выручка топ-10 российских пивоваренных компаний превысила 392 млрд рублей

Выручка десяти крупнейших российских пивоваренных компаний по итогам прошлого года превысила 392 миллиарда рублей - на 16,1% больше, чем в 2023 году, говорится... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T07:46+0300

2025-08-01T07:46+0300

2025-08-01T07:46+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Выручка десяти крупнейших российских пивоваренных компаний по итогам прошлого года превысила 392 миллиарда рублей - на 16,1% больше, чем в 2023 году, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile, которое имеется в распоряжении РИА Новости. По данным аналитиков, в список десяти крупнейших пивоварен входят АО "АБ ИнБев Эфес", ООО "Пивоваренная компания "Балтика", ЗАО "МПК", АО МПБК "Очаково", ООО "Трехсосенский", ОАО "Томское пиво", ООО "БПЗ", АО "ПБКК", АО "АЯН", ООО "Частная Пивоварня "Афанасий". "По итогам 2024 года выручка топ-10 пивных компаний превысила 392,6 миллиарда рублей, что на 16,1% больше, чем в 2023 году. Лидером по этому показателю стало АО "АБ Инбев Эфес", оборот организации составил 141,2 миллиарда рублей", - говорится в исследовании, основанном на собственных данных сервиса. При этом выручка "Балтики", которая занимает второе место в списке, в 2024 году увеличилась на 23% в годовом выражении - до 134,8 миллиарда рублей. На третьем месте находится "Московская пивоваренная компания", выручка которой снизилась в прошлом году на 8% и составила 36,7 миллиарда рублей, следует из данных сервиса. Также отмечается, что всего отметку по выручке в один миллиард рублей в 2024 году преодолели 37 производителей пива. "По данным на 29 июля 2025 года, в России зарегистрированы 1,9 тысячи действующих организации, у которых основным видом деятельности является производство пива. Среди них 1,8 тысячи компаний имеют правовую форму ООО, 39 компаний - правовую форму акционерных обществ, 30 компаний - правовую форму ИП, 8 компаний - прочие правовые формы", - добавляется в исследовании. Кроме того, аналитики рассказали, что с начала 2025 года в РФ были зарегистрированы 45 организаций по производству пива, из которых 44 компании действуют, а одна находится в процессе ликвидации. "Для сравнения, за аналогичный период 2023 года (с января по июль включительно) в России зарегистрировали 62 компании, из них действующими в настоящее время являются 60 организаций", - рассказали в сервисе. Там также заключили, что по состоянию на конец июля в РФ зарегистрированы более 17 тысяч организаций, основным видом деятельности которых является оптовая и розничная продажа пива. Вместе с тем 142 тысячи компаний указали эти виды деятельности в качестве дополнительных.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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