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"Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов
"Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов - 01.08.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов
"Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов, составленный на основе отзывов покупателей, при посещении их сайтов - в веб-версии браузера он... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:41+0300
2025-08-01T14:41+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. "Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов, составленный на основе отзывов покупателей, при посещении их сайтов - в веб-версии браузера он доступен в адресной строке, а в мобильной - в меню страницы, сообщила компания. "В "Яндекс Браузере" теперь можно посмотреть рейтинг интернет-магазинов, составленный на основе отзывов покупателей. Он доступен сразу при посещении сайта: в Браузере для компьютеров он отображается в адресной строке, а для телефонов - в меню страницы", - сказано в релизе компании. Рейтинг также отображается в поисковике рядом со ссылками на интернет-магазины. Если пользователь нажмет на значок рейтинга, то сможет прочитать подробные отзывы. Как отметили в компании, нововведение позволит пользователям понять, что об интернет-магазине говорят другие, и принять взвешенное решение о покупке. "В Браузере доступны отзывы на более чем 150 тысяч интернет-магазинов. Отзывы можно отфильтровать по параметрам - например, по срокам доставки или качеству обслуживания. Перед публикацией "Яндекс" проверяет каждый отзыв - это помогает исключить накрутки и нерелевантную информацию", - добавили в "Яндексе".
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бизнес, технологии, яндекс
Бизнес, Технологии, Яндекс
"Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов
"Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов при посещении их сайтов
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. "Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов, составленный на основе отзывов покупателей, при посещении их сайтов - в веб-версии браузера он доступен в адресной строке, а в мобильной - в меню страницы, сообщила компания.
"В "Яндекс Браузере" теперь можно посмотреть рейтинг интернет-магазинов, составленный на основе отзывов покупателей. Он доступен сразу при посещении сайта: в Браузере для компьютеров он отображается в адресной строке, а для телефонов - в меню страницы", - сказано в релизе компании.
Рейтинг также отображается в поисковике рядом со ссылками на интернет-магазины. Если пользователь нажмет на значок рейтинга, то сможет прочитать подробные отзывы.
Как отметили в компании, нововведение позволит пользователям понять, что об интернет-магазине говорят другие, и принять взвешенное решение о покупке.
"В Браузере доступны отзывы на более чем 150 тысяч интернет-магазинов. Отзывы можно отфильтровать по параметрам - например, по срокам доставки или качеству обслуживания. Перед публикацией "Яндекс" проверяет каждый отзыв - это помогает исключить накрутки и нерелевантную информацию", - добавили в "Яндексе".
В "Яндексе" отметили подорожание новостроек в городах-миллионниках