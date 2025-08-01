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"Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов

"Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов - 01.08.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов

"Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов, составленный на основе отзывов покупателей, при посещении их сайтов - в веб-версии браузера он... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T14:41+0300

2025-08-01T14:41+0300

2025-08-01T14:41+0300

бизнес

технологии

яндекс

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. "Яндекс Браузер" начал отображать рейтинг интернет-магазинов, составленный на основе отзывов покупателей, при посещении их сайтов - в веб-версии браузера он доступен в адресной строке, а в мобильной - в меню страницы, сообщила компания. "В "Яндекс Браузере" теперь можно посмотреть рейтинг интернет-магазинов, составленный на основе отзывов покупателей. Он доступен сразу при посещении сайта: в Браузере для компьютеров он отображается в адресной строке, а для телефонов - в меню страницы", - сказано в релизе компании. Рейтинг также отображается в поисковике рядом со ссылками на интернет-магазины. Если пользователь нажмет на значок рейтинга, то сможет прочитать подробные отзывы. Как отметили в компании, нововведение позволит пользователям понять, что об интернет-магазине говорят другие, и принять взвешенное решение о покупке. "В Браузере доступны отзывы на более чем 150 тысяч интернет-магазинов. Отзывы можно отфильтровать по параметрам - например, по срокам доставки или качеству обслуживания. Перед публикацией "Яндекс" проверяет каждый отзыв - это помогает исключить накрутки и нерелевантную информацию", - добавили в "Яндексе".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, яндекс