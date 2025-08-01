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Пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону запретили в Осаке
Пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону запретили в Осаке - 01.08.2025, ПРАЙМ
Пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону запретили в Осаке
Власти японской префектуры Осака для борьбы с мошенниками первые в стране ввели директиву, запрещающую людям старше 65 лет пользоваться банкоматами во время... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:16+0300
2025-08-01T14:16+0300
2025-08-01T14:16+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Власти японской префектуры Осака для борьбы с мошенниками первые в стране ввели директиву, запрещающую людям старше 65 лет пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону, сообщает телеканал NHK. "Первого августа префектура Осака стала первой префектурой в Японии, принявшей указ, запрещающий пожилым людям пользоваться банкоматами во время разговоров по мобильному телефону", - говорится в сообщении. Отмечается, что указ обяжет финансовые организации внедрить системы, использующие камеры с искусственным интеллектом для автоматического обнаружения людей, говорящих по телефону.
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технологии, общество , япония
Технологии, Общество , ЯПОНИЯ
Пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону запретили в Осаке
NHK: пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону запретили в Осаке
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Власти японской префектуры Осака для борьбы с мошенниками первые в стране ввели директиву, запрещающую людям старше 65 лет пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону, сообщает телеканал NHK.
"Первого августа префектура Осака стала первой префектурой в Японии, принявшей указ, запрещающий пожилым людям пользоваться банкоматами во время разговоров по мобильному телефону", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указ обяжет финансовые организации внедрить системы, использующие камеры с искусственным интеллектом для автоматического обнаружения людей, говорящих по телефону.
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