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Пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону запретили в Осаке

Пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону запретили в Осаке - 01.08.2025, ПРАЙМ

Пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону запретили в Осаке

Власти японской префектуры Осака для борьбы с мошенниками первые в стране ввели директиву, запрещающую людям старше 65 лет пользоваться банкоматами во время... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T14:16+0300

2025-08-01T14:16+0300

2025-08-01T14:16+0300

технологии

общество

япония

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Власти японской префектуры Осака для борьбы с мошенниками первые в стране ввели директиву, запрещающую людям старше 65 лет пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону, сообщает телеканал NHK. "Первого августа префектура Осака стала первой префектурой в Японии, принявшей указ, запрещающий пожилым людям пользоваться банкоматами во время разговоров по мобильному телефону", - говорится в сообщении. Отмечается, что указ обяжет финансовые организации внедрить системы, использующие камеры с искусственным интеллектом для автоматического обнаружения людей, говорящих по телефону.

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технологии, общество , япония