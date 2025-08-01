https://1prime.ru/20250801/yuan--860197462.html
Юань открыл торги в пятницу снижением
Юань открыл торги в пятницу снижением - 01.08.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в пятницу снижением
Курс китайской валюты в начале торгов нового месяца опускается до 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T10:02+0300
2025-08-01T10:02+0300
2025-08-01T10:05+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов нового месяца опускается до 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,09 рубля.
https://1prime.ru/20250731/yuan-860179566.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Юань открыл торги в пятницу снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 11,09 рубля
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов нового месяца опускается до 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,09 рубля.
Юань подешевел на десять копеек