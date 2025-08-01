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Курс юаня к рублю демонстрирует околонулевую динамику на Мосбирже
Курс юаня к рублю демонстрирует околонулевую динамику на Мосбирже - 01.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю демонстрирует околонулевую динамику на Мосбирже
Курс юаня к рублю в первые часы первых торгов августа демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T11:39+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы первых торгов августа демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.32 мск торгуется на уровне предыдущего закрытия - 11,10 рубля. На старте торгов он снижался на 1 копейку. "Сегодня пара "юань-рубль" может перейти в консолидацию в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля в отсутствии стимулов для направленного движения", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Фундаментальные факторы, в виде сохранения спроса на долговые рублевые инструменты, о чем говорят итоги размещения ОФЗ в среду, и медленное восстановления импорта из-за слабого внутреннего спроса, продолжат уравновешивать наличие внешнеполитических рисков, добавляет он. "Рубль продолжил откат от локальных максимумов июля, подорожав к юаню в четверг почти на 1%. В районе 11 рублей за юань спекулянты будут закрывать шорты по паре, и начинать открывать лонги", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако стоит помнить, что в отличие от прошлых лет спекулянты не правят сейчас валютным рынком, курсообразование формируется на основе реального спроса и предложения валюты", - заключает он.
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рынок, торги, богдан зварич, алексей антонов, псб
Экономика, Рынок, Торги, Богдан Зварич, Алексей Антонов, ПСБ
Курс юаня к рублю демонстрирует околонулевую динамику на Мосбирже
Курс юаня к рублю в начале первых торгов августа опустился ниже 11 рублей
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы первых торгов августа демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.32 мск торгуется на уровне предыдущего закрытия - 11,10 рубля. На старте торгов он снижался на 1 копейку.
"Сегодня пара "юань-рубль" может перейти в консолидацию в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля в отсутствии стимулов для направленного движения", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Фундаментальные факторы, в виде сохранения спроса на долговые рублевые инструменты, о чем говорят итоги размещения ОФЗ в среду, и медленное восстановления импорта из-за слабого внутреннего спроса, продолжат уравновешивать наличие внешнеполитических рисков, добавляет он.
"Рубль продолжил откат от локальных максимумов июля, подорожав к юаню в четверг почти на 1%. В районе 11 рублей за юань спекулянты будут закрывать шорты по паре, и начинать открывать лонги", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Однако стоит помнить, что в отличие от прошлых лет спекулянты не правят сейчас валютным рынком, курсообразование формируется на основе реального спроса и предложения валюты", - заключает он.
Юань открыл торги в пятницу снижением