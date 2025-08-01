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Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в пятницу третий день подряд

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в пятницу третий день подряд - 01.08.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в пятницу третий день подряд

Курс китайской валюты к рублю в пятницу снижается третий день подряд в рамках коррекции после скачка волатильности в начале недели и обновления курсом максимума | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T17:41+0300

2025-08-01T17:41+0300

2025-08-01T17:41+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу снижается третий день подряд в рамках коррекции после скачка волатильности в начале недели и обновления курсом максимума с апреля – выше 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.28 мск падал на 4 копейки (-0,4%) - до 11,05 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,04-11,12 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,13 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,252 против 7,212 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,55 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ Юань на Мосбирже в пятницу продолжает снижаться третью сессию подряд по отношению к рублю после сильного роста в предыдущие дни. Курс нацелен на круглую отметку 11 рублей, однако пока удерживается выше нее. "Российская валюта в целом скорректировалась до относительно стабильных уровней после падения на комбинации негативных факторов в первой половине недели", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,22% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,18% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.33 мск снижалась на 2,2% - до 70,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 1,2% - до 98,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Очень похоже на то, что валютный рынок изначально избыточно энергично среагировал на решение ЦБ РФ по ключевой ставке и активизацию геополитического фактора, а теперь стабилизирует позиции, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Складывается впечатление, что прямо сейчас банки не видят предпосылок к осложнению конъюнктуры. В любом случае, пока не появятся факты относительно достижения или недостижения соглашений о прекращении огня на Украине или реакции Белого дома США, биржевая волатильность сохранится высокой", - добавляет он. Курс рубля нашел некоторую точку рыночного равновесия, несмотря на в целом негативные условия, как геополитические, так и внешнеторговые, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Тем не менее, видимо, пока баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения позволяет рублю оставаться около недельных вершин, до которых он вчера немного не дошел. Поэтому в начале следующей недели курс, вероятно, останется в диапазоне 11–11,16 рубля", - добавляет он.

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рынок, торги, рф, сша, украина, дмитрий бабин, ук альфа-капитал, "бкс мир инвестиций"