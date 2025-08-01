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Курс юаня к рублю на Мосбирже снизился перед выходными третий день подряд

Курс юаня к рублю на Мосбирже снизился перед выходными третий день подряд - 01.08.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже снизился перед выходными третий день подряд

Курс китайской валюты к рублю в пятницу снизился третий день подряд в рамках коррекции после скачка волатильности в начале недели и обновления курсом максимума... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T21:51+0300

2025-08-01T21:51+0300

2025-08-01T21:51+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу снизился третий день подряд в рамках коррекции после скачка волатильности в начале недели и обновления курсом максимума с апреля – выше 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки - до 11,06 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 11,04-11,12 рубля. Курс юаня к рублю за рабочую неделю не изменился. Диапазон недельных колебаний составил 11,03-11,51 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,21 рубля. Рубль корректируется вверх Юань на Мосбирже в пятницу преимущественно снижался - третью сессию подряд по отношению к рублю. После сильного роста в предыдущие дни и обновления максимума с апреля. Курс стремился сползти к круглой отметке в 11 рублей, однако пока удержался выше нее. "Внебиржевой курс доллара на этой неделе вышел из коридора 77,5-78,5 рубля, в котором он находился в течение нескольких предыдущих недель, и пока стабилизировался вблизи 80 рублей. Биржевой курс юаня с начала лета в основном формировался ниже отметки 11 рублей, но преодолел этот уровень в последние дни июля", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Стоимость нефти к 21.28 мск падала на 2,9% - до 69,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,9%, до 99,1 пункта. Прогнозы Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций" в качестве прогноза курса на понедельник дает коридор 80–81,5 рубля за доллар и 11–11,5 рубля за китайский юань. На следующей неделе волатильность на валютном рынке может остаться высокой из-за повышенной геополитической напряженности и неопределенности считает Ващелюк. "Курс доллара может находиться в интервале 79-82 рубля, юаня – 10,9-11,4 рубля", - добавляет она.

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рынок, торги, сша, наталья ващелюк, ук "первая", "бкс мир инвестиций"