https://1prime.ru/20250801/yuan-860233138.html

Курс юаня "нарисовал" первую вершину и может вернуться к 11,5 рубля

Курс юаня "нарисовал" первую вершину и может вернуться к 11,5 рубля - 01.08.2025, ПРАЙМ

Курс юаня "нарисовал" первую вершину и может вернуться к 11,5 рубля

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал резко возросшую волатильность. Так, курс юаня сначала резко... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T22:46+0300

2025-08-01T22:46+0300

2025-08-01T22:46+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал резко возросшую волатильность. Так, курс юаня сначала резко подскочил выше уровня 11,5 рубля впервые с апреля, однако затем так же бодро пошел вниз – в направлении ключевой поддержки 11 рублей. В итоге курсовой недельный диапазон составил: 11,03-11,51 рубля за юань. На два дня роста юаня к рублю пришлось три дня его снижения.Курс юаня на Мосбирже получил сильный импульс и вышел из "боковика". Ухудшение геополитического фона способствовало игре на повышение китайской валюты. Однако многие спекулятивно настроенные игроки, привлеченные скачком волатильности, решили зафиксировать краткосрочную прибыль, что только раскачивало "валютный маятник". Начало традиционно непростого для российского рынка августа добавляло психологических причин для повышения волатильности.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю не изменились по индикатору RUSFARCNY и составили -0,22% годовых, а провел он ее в коридоре -0,13-(-0,22%). Таким образом, спрос на юани сохранился низким - в районе минимумов с конца апреля.В целом, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю не изменился и составил 11,06 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 78 копеек до 80,33 рубля, а евро – опустился на 1,64 рубля, до 91,71 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Динамика пары евро-рубль соответствовала динамике форекса, где евро за неделю также упал к доллару. Валюта США на форексе за неделю повысилась от 7,168 юаня до 7,212 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,263 юаня, что на 0,7% выше курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели повысилась до 5,59 тысячи против 5,44 тысячи неделей ранее.Рубль вошел в зону турбулентностиРубль начал неделю резким падением против валюты КНР на Мосбирже. Юань сразу в понедельник подскочил на рекордные за несколько месяцев 28 копеек (2,5%). Причиной игры на повышение юаня против рубля стало заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращение срока с 50 дней до 10 дней, для решений о достижении мира на Украине. Это резко повысило риски введения обещанных антироссийских санкций. В то же время, Минфин РФ продолжил активно размещать ОФЗ и в среду продал бумаг на 215,8 миллиарда рублей по номиналу при спросе более чем в 272 миллиарда. В целом же, по итогам пяти прошедших в июле 10 аукционных дней и трех доразмещений после аукциона, объем размещения Минфином гособлигаций составил 789,3 миллиарда рублей, уже обеспечив на 52,6% выполнение плана привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале, оценивают эксперты. Это могло поддержать курс рубля около его локального минимума.ПрогнозыЗавершение недели отметилось сохранением высокой волатильности. Так, юань на Мосбирже после трехмесячного максимума так же резко пошел вниз – в направлении 11 рублей. Все еще жесткая ДКП ЦБ РФ сохраняет привлекательность рублевых активов. Сомнения в достижении целей антироссийских санкций США, высказываемые даже самим Трампом добавляли оптимизма рублевым "быкам". Однако курс юаня на Мосбирже, нарисовав на неделе первую вершину (около 11,5 рубля), откатился от нее вниз – к поддержке около ключевого уровня 11 рублей и может опять попытаться вернуться к отметке 11,5 рубля, чтобы попробовать ее на прочность во второй раз. Сложная геополитика (когда Трамп начал рассуждать о локации американских атомных подводных лодок в ответ на заявления Дмитрия Медведева) и традиционно проблемный август могут помочь таким курсовым движениям.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков