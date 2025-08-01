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В США рассказали, как Россия изменила свое отношение к Западу
В США рассказали, как Россия изменила свое отношение к Западу - 01.08.2025, ПРАЙМ
В США рассказали, как Россия изменила свое отношение к Западу
высказал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T17:36+0300
2025-08-01T17:36+0300
2025-08-01T17:36+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия разочаровалась в Западе и больше не испытывает к нему доверия. Такое мнение высказал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор."Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Все, что мы говорим, воспринимается как вранье", — сказал он в эфире на YouTubе.По его словам, в связи с этим Россия будет продолжать свою специальную военную операцию до тех пор, пока не достигнет всех поставленных целей. При этом Макгрегор подчеркнул, что Россия останется открытой для диалога с Западом.Ранее президент России Владимир Путин также высказывал недовольство по поводу нарушенных обещаний о нерасширении НАТО на восток, указав на несколько волн экспансии этой организации после данных заявлений.
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Дуглас Макгрегор, Владимир Путин, НАТО
В США рассказали, как Россия изменила свое отношение к Западу
Макгрегор: Россия утратила доверие к Западу
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия разочаровалась в Западе и больше не испытывает к нему доверия. Такое мнение высказал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
"Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Все, что мы говорим, воспринимается как вранье", — сказал он в эфире на YouTubе.
По его словам, в связи с этим Россия будет продолжать свою специальную военную операцию до тех пор, пока не достигнет всех поставленных целей. При этом Макгрегор подчеркнул, что Россия останется открытой для диалога с Западом.
Ранее президент России Владимир Путин также высказывал недовольство по поводу нарушенных обещаний о нерасширении НАТО на восток, указав на несколько волн экспансии этой организации после данных заявлений.
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