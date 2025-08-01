Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали, как Россия изменила свое отношение к Западу - 01.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250801/zapad-860226422.html
В США рассказали, как Россия изменила свое отношение к Западу
В США рассказали, как Россия изменила свое отношение к Западу - 01.08.2025, ПРАЙМ
В США рассказали, как Россия изменила свое отношение к Западу
высказал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T17:36+0300
2025-08-01T17:36+0300
политика
россия
запад
дуглас макгрегор
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/57/834845765_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_96f73bb6f1ab03b47d70a22524972d08.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия разочаровалась в Западе и больше не испытывает к нему доверия. Такое мнение высказал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор."Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Все, что мы говорим, воспринимается как вранье", — сказал он в эфире на YouTubе.По его словам, в связи с этим Россия будет продолжать свою специальную военную операцию до тех пор, пока не достигнет всех поставленных целей. При этом Макгрегор подчеркнул, что Россия останется открытой для диалога с Западом.Ранее президент России Владимир Путин также высказывал недовольство по поводу нарушенных обещаний о нерасширении НАТО на восток, указав на несколько волн экспансии этой организации после данных заявлений.
https://1prime.ru/20250725/britanets--859946931.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/57/834845765_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_bed8c93062092dcc8ec4d2e760ee314d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, дуглас макгрегор, владимир путин, нато
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Дуглас Макгрегор, Владимир Путин, НАТО
17:36 01.08.2025
 
В США рассказали, как Россия изменила свое отношение к Западу

Макгрегор: Россия утратила доверие к Западу

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия разочаровалась в Западе и больше не испытывает к нему доверия. Такое мнение высказал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
"Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Все, что мы говорим, воспринимается как вранье", — сказал он в эфире на YouTubе.
По его словам, в связи с этим Россия будет продолжать свою специальную военную операцию до тех пор, пока не достигнет всех поставленных целей. При этом Макгрегор подчеркнул, что Россия останется открытой для диалога с Западом.
Ранее президент России Владимир Путин также высказывал недовольство по поводу нарушенных обещаний о нерасширении НАТО на восток, указав на несколько волн экспансии этой организации после данных заявлений.
%Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
"Поразило": британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО
25 июля, 17:10
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДДуглас МакгрегорВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала