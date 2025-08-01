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В США рассказали, как Россия изменила свое отношение к Западу

В США рассказали, как Россия изменила свое отношение к Западу - 01.08.2025, ПРАЙМ

В США рассказали, как Россия изменила свое отношение к Западу

высказал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T17:36+0300

2025-08-01T17:36+0300

2025-08-01T17:36+0300

политика

россия

запад

дуглас макгрегор

владимир путин

нато

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия разочаровалась в Западе и больше не испытывает к нему доверия. Такое мнение высказал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор."Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Все, что мы говорим, воспринимается как вранье", — сказал он в эфире на YouTubе.По его словам, в связи с этим Россия будет продолжать свою специальную военную операцию до тех пор, пока не достигнет всех поставленных целей. При этом Макгрегор подчеркнул, что Россия останется открытой для диалога с Западом.Ранее президент России Владимир Путин также высказывал недовольство по поводу нарушенных обещаний о нерасширении НАТО на восток, указав на несколько волн экспансии этой организации после данных заявлений.

https://1prime.ru/20250725/britanets--859946931.html

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россия, запад, дуглас макгрегор, владимир путин, нато