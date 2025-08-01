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Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей
Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей - 01.08.2025, ПРАЙМ
Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей
Средняя зарплата в России в апреле 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T06:15+0300
2025-08-01T06:15+0300
экономика
россия
общество
чукотка
москва
дагестан
росстат
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в апреле 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек. Так, в апреле средняя зарплата до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей против 72,5 тысячи двумя годами ранее, увеличившись за два года более чем на треть. Среди регионов наибольшая средняя зарплата в середине весны была на Чукотке (193,8 тысячи рублей), в Москве (178,2 тысячи), Ямало-Hенецком автономном округе (163,4 тысячи), Магаданской (155,1 тысячи) и Сахалинской областях (148,5 тысячи). Самые низкие зарплаты в среднем были в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чечне (43,1 тысячи) и Ингушетии (39,6 тысячи).
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Экономика, РОССИЯ, Общество , Чукотка, МОСКВА, Дагестан, Росстат
06:15 01.08.2025
 
Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей

Росстат: средняя зарплата в России в апреле приблизилась к 100 тысячам рублей

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в апреле 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.
Так, в апреле средняя зарплата до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей против 72,5 тысячи двумя годами ранее, увеличившись за два года более чем на треть.
Среди регионов наибольшая средняя зарплата в середине весны была на Чукотке (193,8 тысячи рублей), в Москве (178,2 тысячи), Ямало-Hенецком автономном округе (163,4 тысячи), Магаданской (155,1 тысячи) и Сахалинской областях (148,5 тысячи).
Самые низкие зарплаты в среднем были в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чечне (43,1 тысячи) и Ингушетии (39,6 тысячи).
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоЧукоткаМОСКВАДагестанРосстат
 
 
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