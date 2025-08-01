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Золото дешевеет третью неделю подряд
Золото дешевеет третью неделю подряд - 01.08.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет третью неделю подряд
Стоимость золота открывает торги нового месяца слабым снижением, и если тренд не изменится, то драгметалл подешевеет третью неделю подряд, следует из данных... | 01.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота открывает торги нового месяца слабым снижением, и если тренд не изменится, то драгметалл подешевеет третью неделю подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 8.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до 3 343,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,12% - до 36,667 доллара за унцию. С начала недели стоимость золота уменьшилась уже почти на 1,4%, цена драгоценного металла на неделе росла лишь во вторник, демонстрируя снижение в остальные дни. Суммарно за три недели золото может подешеветь более чем на 2%. В целом таким образом на рынке золота затишье, в то время как инвесторы продолжают всё это время следить за планами властей США установить повышенные импортные пошлины. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал указ о введении таких пошлин в размере от 15 до 41% на товары, поставляемые в США из более чем 60 стран. Ранее телеканал CNN сообщил, что план пошлин, указ о которых подписал Трамп, вступит в силу не в пятницу, а на неделю позже. Золото традиционно считается более надежным активом, который дорожает в случае усиление глобальной неопределенности. В то же время пока его перспективы на рынке неясны, с учётом возможных снятий обложения импорта отдельных стран, которые можно ожидать от Трампа.
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рынок, сша, дональд трамп, comex, cnn
Экономика, Рынок, США, Дональд Трамп, Comex, CNN
Золото дешевеет третью неделю подряд
Золото продолжает дешеветь третью неделю подряд
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота открывает торги нового месяца слабым снижением, и если тренд не изменится, то драгметалл подешевеет третью неделю подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до 3 343,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,12% - до 36,667 доллара за унцию.
С начала недели стоимость золота уменьшилась уже почти на 1,4%, цена драгоценного металла на неделе росла лишь во вторник, демонстрируя снижение в остальные дни. Суммарно за три недели золото может подешеветь более чем на 2%.
В целом таким образом на рынке золота затишье, в то время как инвесторы продолжают всё это время следить за планами властей США установить повышенные импортные пошлины.
Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал указ о введении таких пошлин в размере от 15 до 41% на товары, поставляемые в США из более чем 60 стран. Ранее телеканал CNN сообщил, что план пошлин, указ о которых подписал Трамп, вступит в силу не в пятницу, а на неделю позже.
Золото традиционно считается более надежным активом, который дорожает в случае усиление глобальной неопределенности. В то же время пока его перспективы на рынке неясны, с учётом возможных снятий обложения импорта отдельных стран, которые можно ожидать от Трампа.
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